İyi Parti kurultayı yarın: AKP de davetli

İyi Parti yarın Ankara'da ATO Congresium’da 2’inci olağanüstü kurultayını yapacak. Kurultay için AKP, CHP, Saadet Partisi, DP ve BBP'ye davetiye gönderilirken; MHP ve HDP çağrılmadı. Akşener, kurultaya çarşaf liste ile gidiyor.

İyi Parti yarın Ankara'da ATO Congresium’da 2’inci olağanüstü kurultayını yapacak. Kurultay için AKP, CHP, Saadet Partisi, DP ve BBP davetiye gönderilirken; MHP ve HDP çağrılmadı. Akşener, kurultaya çarşaf liste ile gidiyor.

Meral Akşener 'in tek aday olarak gireceği kurultayda, İyi Parti kurullarının çarşaf liste ile şekillendirilmesi fikri öne çıktı. Akşener'in yeni ekibinin belirleneceği 12 Ağustos kurultayında, partide sözü geçen isimlerin ilk kez kendi güçlerini tartacağı ifade edildi. Adayların tek tek oylarının kişisel olarak hesaplandığı çarşaf aday sisteminin, parti içindeki dengeleri de gün yüzüne çıkaracağı görüşü dile getirildi.

Kurultayda 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 10 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belirlenecek.