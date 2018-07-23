İyi Parti kurultay tarihini açıkladı

İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, partide yaşanan krize ilişkin diğer milletvekilleriyle ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada kurultay tarihini de ilan edildi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kurultay kararı almasının ardından yaşanan krize ilişkin İyi Partili milletvekilleri ortak bir açıklama yaptı.

Grup adına konuşan Genel Sekreter Aytun Çıray, “Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonu da Afyon’da İyi Parti’nin bir çalıştayı yapıldı. Bu çalıştayın amacı; geçtiğimiz seçim döneminde yaşananları masaya yatırmak ve ortaya çıkan bu yeni rejimde yeni siyasetin nasıl olması gerektiği konusunda bir toplantı yapmaktı Bu toplantı sırasında son gün de serbest tartışma içerisinde yönetime eleştiriler ve takdirler söylendi. Sayın genel başkan Türk siyasi tarihinde çok az görülmüş taktirde, büyük bir sorumlulukta İyi Parti’yi olağanüstü kongreye davet etti kendisine verilen yetkiyle bu kararı aldı. Alınacak en doğru karar Meral Akşener’in yeniden aday gösterilmesidir. Ağustos’ta kurultayı yapacağız" ifadelerini kullandı.