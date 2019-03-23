İyi Parti kurucusuna cami temizleme cezası

İyi Parti kurucularından olan Zekai Kaya'ya, AKP'li eski vekil Muhyettin Aksak'a hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada, kamu yararına çalışma cezası olarak cami görevi verildi.

MHP Erzurum eski İl Başkanı Zekai Kaya (50), 2013 yılında AKP Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaya'nın cezası denetimli serbestlik tedbirine çevrildi ve bir camide 5 ay 28 gün kamu yararına çalıştırılmasına başlandı. Kaya, "Her sabah gelip caminin temizliğini yapıp, sobasını yakıyorum. Muhyettin Aksak Bey'le rahmetli olmadan helalleşemedik. Varsa kendisine hakkımı helal ediyorum" dedi.

Kaya siyasete 28 yıl önce ülkü ocaklarında başladığını, İyi Parti'nin kurucularından olduğunu belirtirken, şöyle konuştu:

"Şu an cezamı çektiğim Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Gökçe yamaç köyünde doğdum. Erzurum'da Ülkü Ocakları Başkanlığı ve 2 dönem MHP İl Başkanlığı yaptım. 2015 yılının 7 Haziran seçimlerinde MHP'den üçüncü sıra milletvekili adayı oldum. 1 Kasım'da da üçüncü sıradan adaylığımı koydum. Kazanamayınca siyasetten bir süreliğine de olsa koptuk. Daha sonra İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine bu partide siyaset yapmaya başladım. Partinin de kurcular kurulu üyesiyim. Cezam bittikten sonra İYİ Parti'nin TBMM'de Grup Danışmanlığı görevine başlayacağım."