İyi Parti kampa giriyor

Meral Akşener, 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirmek için partisinin istişare kurullarını temmuz sonunda toplayacak.

İyi Parti, yeni döneme ilişkin hazırlıklara başladı. 24 Haziran seçimleri sonrası hızla Genel İdare Kurulu (GİK) ve Başkanlık Divanı’nı toplayarak sürece ilişkin ilk değerlendirmeleri yapan Genel Başkan Meral Akşener, seçim yorgunluğunun atıldığı bir haftalık aranın ardından parti istişare kurulları ile yeniden bir araya gelecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre TBMM’de gerçekleştirilecek yemin töreni sonrasında 1 Ekim’e kadar olan boşluğu değerlendirmek isteyen İyi Parti, GİK üyelerini ve milletvekillerini seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere kampa davet edecek. Temmuz sonu düzenlenmesi beklenen kampa sonuç analizleri ve sunumlarla katkı verecek uzmanların da çağrılacağı ifade ediliyor.

İyi Parti’de Meclis işleyişinin de bu hafta içinde yapılacak toplantıların ardından netleşmesi bekleniyor.