İyi Parti ile CHP'nin anlaştığı yeni iller belli oldu: İşte tam liste

CHP ile İyi Parti'nin seçim pazarlığı tüm hızıyla sürüyor. İki partinin heyetleri arasında yapılan görüşmeler sonucunda iller ve ilçeler paylaşılıyor.

31 Mart yerel seçimlerine ittifakla girecek CHP ve İyi Parti'nin seçim pazarlığı sürüyor.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya, görüşmeler sonrasında anlaşmaya varılan son il ve ilçeleri tam liste olarak verdi.

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ANTALYA'DA ANLAŞMA TAMAM

Uzun süredir iki parti arasında çekişme yaratan Antalya Kepez’de sorun aşıldı, bu ilçede CHP’nin aday çıkarmasında karar kılındı.

Bununla birlikte daha önce varılan mutabakat gereği elinde tuttuğu Muratpaşa ve Konyaaltı ile Döşemealtı’nda da CHP devam edecek, İYİ Parti destekleyecek.

İYİ Parti ise Alanya, Serik, Aksu, Elmalı ve Korkuteli’nde aday çıkaracak, CHP desteğini verecek.

Böylece CHP-İYİ Parti arasında Antalya dosyası tamamlanmış oldu.

SELÇUK- ODUNPAZARI ÇEKİŞMESİ

Büyükşehirde uzlaşmakla birlikte ilçelerinde sorun yaşanan Eskişehir ve Aydın’da da mutabakata varıldı.

Eskişehir’de Büyükşehir ile birlikte Tepebaşı’nda CHP'nin aday çıkarması daha önce kararlaştırılmış, diğer merkez ilçe Odunpazarı üzerinde de mutabakata varılamamıştı.

Son müzakerede İYİ Parti ısrarı sonucu Odunpazarı’nda her iki partinin kendi adayıyla girmesi kararlaştırıldı, işbirliği gerçekleşmedi.

Eskişehir’de Mihalgazi’de ise İYİ Parti aday çıkaracak, CHP destekleyecek.

Benzer bir durum Aydın’da yaşandı.

CHP’ye Büyükşehir ile birlikte merkez ilçe Efeler ile Söke ve Kuşadası’nın da bırakıldığı Aydın’da Buharkent ve Nazilli’de İYİ Parti adayının desteklenmesi kararı alındı.

Ancak Selçuk’ta kriz aşılamayınca iki partinin kendi adayı ile yarışa girmesine karar verildi…

İSTANBUL’DA DURUM

İstanbul ilçeleri tam olarak bitmemekle birlikte İYİ Parti’nin burada 4-5 ilçe alması söz konusu.

Ancak mutabakat ile CHP’nin kalesi durumunda olan Beşiktaş ve Kadıköy’de de iki partinin kendi adayları ile girmesi kararlaştırıldı.

Bunun nedeni, İYİ Parti’nin de görünürlüğünün arttırılması ve oy oranını yükseltmesi olarak açıklandı.

Ankara ve İzmir’de ise yol kat edilemedi.

BODRUM VE ETİMESGUT

İYİ Parti Ankara’da Etimesgut talebinden geri adım atmadı.

Bu da yol alınmasını zorlaştırdı, iki partinin tekrar biraraya gelip bir daha müzakereyi başlatması kararlaştırıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde de mutabakata varılamadı; İYİ Parti adayı Mehmet Tosun’un kırmızı çizgisi olduğunu ve vazgeçmeyeceğini bildirdi.

Bodrum’un yeniden müzakere edilmesi, olmazsa liderlere bırakılması kararlaştırıldı.

Büyükşehir Başkanlığı İYİ Parti’ye bırakılan Samsun’un İlkadım ilçesi üzerindeki CHP’nin ısrarı aşılamadı.

CHP Atakum ile birlikte İlkadım'ı da istedi, ancak İYİ Parti buna olumlu bakmayınca, müzakerenin ötelenmesi kararlaştırıldı.

Buna bir başka neden de AK Parti İl Başkanı ile tartıştığı için MHP yönetiminin kesin ihraç talebi ile disipline sevk ettiği Milletvekili Erhan Usta’ya adaylık teklifi götürmesi oldu.

Usta’nın MHP’den ayrılmama konusundaki kararlılığını koruduğu ancak ihraç edilmesi halinde tavrının değişebileceği düşüncesiyle Samsun adaylarının bir süre daha beklemesi kararına varıldı.

ADANA TAMAM

Mutabakat ile Adana’daki müzakereler de tamamlandı.

Bu kapsamda Büyükşehir ile birlikte Yumurtalık, Karataş, Ceyhan, Seyhan, Tufanbeyli ve Çukurova’da CHP aday çıkaracak; İYİ Parti destek verecek.

Sarıçam, Kozan, İmamoğlu, Pozantı, Karaisalı ve Yüreğir’de ise İYİ Parti aday çıkaracak, CHP destekleyecek.

İzmir’de ise Kiraz ilçesinin İYİ Parti’ye bırakılması kararı alınırken, diğer ilçelerle ilgili müzakereye bu gece devam edilmesi kararlaştırıldı.

Benzer şekilde Bursa Orhangazi’de de kriz aşılamadığı için bugüne bırakıldı.

UZLAŞILAN İLLER

İki partinin 21 büyükşehir belediyesindeki uzlaşısına yenileri de eklendi.

Daha önce Kahramanmaraş’ta CHP milletvekili Ali Öztunç’un desteklenmesi kararı alınmış, Elbistan da İYİ Parti’ye bırakılmıştı.

Benzer şekilde Kırşehir merkez ile Kaman CHP’ye bırakılmış; Mucur ve Çiçekdağ’da İYİ Parti’nin aday çıkarması kararlaştırılmıştı.

Ordu ve Adıyaman’da ise bir mutabakata varılamadı.

Uzlaşılan yerlere yenileri eklendi.

Mutabakat ile Kilis’te İYİ Parti adayının desteklenmesi kararına varılırken, 21 Büyükşehir dışında diğer illerde durum şöyle oldu:

İYİ Parti’nin çıkaracağı yerler: Düzce, Afyon, Isparta, Osmaniye, Kırıkkale, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kilis

CHP: Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun, Sinop, Yalova, Kırklareli, Zonguldak ve Kırşehir.

Böylece iki partinin üzerinde uzlaştığı il sayısı 40’a çıktı.

Bunlara bugün yapılacak (10 Ocak) görüşmede yenilerinin eklenmesi bekleniyor…