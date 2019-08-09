İYİ Parti İBB'de Millet İttifakı'ndan ayrılıyor

31 Mart yerel seçimlerinde "Millet İttifakı" ile İBB Meclisi’ne giren İYİ Parti’li meclis üyeleri kendi gruplarını kuracak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde Eylül ayında başlayacak oturumla birlikte tablo değişecek.

PARTİ GRUBU ADINA ​ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLECEK

Meclis çalışmaları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 132 üyeden oluşan Millet İttifakı ve 180 meclis üyesinden oluşan Cumhur İttifakı tarafından yürütülüyordu. Millet İttifakı ile İBB Meclisi'ne giren İYİ Parti kendi parti grubunu kurma kararı aldı. 11 İYİ Partili meclis üyesi ittifaktan ayrılarak mecliste kendi parti grubu adına çalışmalarını sürdürecek. İYİ Parti'nin grubunu kurmasının ardından İBB Meclisi; 180 Cumhur İttifakı, 121 CHP, 11 İYİ Parti'li meclis üyesinden oluşacak.

​