İyi Parti 'Erdoğan'ın masasındaki anket' dedi, sonuçları açıkladı

Seçimler öncesi yine anket savaşları başladı. Bir taraftan AKP'nin kendini öne çıkaran anketleri devam ederken, CHP ile İyi Parti arasında da 'kim önde' atışması yaşanıyor. İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, 'Erdoğan'ın masasındaki seçim sonuçları' diyerek anket sonucu açıkladı.

Seçimler öncesi en büyük "manipülasyon" araçlarından biri olarak kullanılan anket şirketleri son dönemde yeni sonuçlar açıklamaya devam ediyor.

Birbirleriyle bir hayli uzak sonuçlar öngören seçim anketlerinin ardı arkası kesilmezken, dün SONAR'ın yayımladığı anket sonuçlarına İyi Parti'den tepki geldi.

Odatv'de yer alan habere göre, İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, “Sayın Erdoğan'ın tek amacı, seçimi iki aday arasında geçiyormuş gibi göstererek fiili bir çatı adayı modeli yaratmaktır. Bunu önce çatı adayı olarak Abdullah Gül'ü ortaya sürerek yapmak istediler. Meral Akşener direnip de başaramayınca bunu yandaş medya aracılığıyla ile aday sayısını iki göstererek (son anket manipülasyonlarının da amacı budur) yapmaya çalışıyor. Yani ikinci Ekmelettin vak'ası peşindeler. Maalesef basınımızın özgür kalan çok küçük kısmı da cumhurbaşkanının bu oyun planına gelmeye başladılar. Bunu Türk milleti adına üzücü ve tehlikeli buluyorum" dedi.

Çıray'ın Saray kaynaklarından edindiğini iddia etttiği anket sonuçları ise şöyle:

“Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42

Meral Akşener: Yüzde 22,7

Muharrem İnce: Yüzde 22,4

Selahattin Demirtaş: Yüzde 11

Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek: Yüzde 1,9”