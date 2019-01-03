İyi Parti CHP'den beş ilçeyi daha istedi

İyi Parti ile CHP arasında ittifak görüşmeleri sürerken, İyi Parti Ankara'nın iki önemli ilçesinde kendi adayının desteklenmesini talep etti. İyi Parti ayrıca CHP'li belediyeler Beşiktaş, Maltepe ve Silivri'de de kendi adayının desteklenmesini istedi.

31 Mart seçimlerine ittifak yaparak girecek olan İyi Parti ile CHP arasındaki görüşmeler sürüyor. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, İyi Parti CHP'den Ankara'nın Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerinde kendi adayını desteklemesini talep etti. İyi Parti, yine AKP ve MHP arasındaki ittifakı baz alarak İstanbul'da MHP'ye bırakılan ve CHP'li belediyeler Beşiktaş, Maltepe ve Silivri'de de MHP'ye karşı İyi Partili adayların desteklenmesi gerektiğini düşünüyor. Ancak CHP kanadının İyi Parti'nin bu isteğine sıcak bakmadığı ifade ediliyor. CHP kendi yönetiminde bulunan ilçelerde İyi Parti'nin CHP'yi desteklemesi gerektiğinde ısrarcı.