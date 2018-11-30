İyi Parti-CHP ittifakında kriz: Görüşmeler durduruldu

CHP ile İyi Parti arasındaki ittifak görüşmeleri üç ilde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle durdu.

CHP ile İyi Parti arasında yerel seçimde işbirliğine yönelik görüşmeler durdu. İki parti arasındaki Ankara, Mersin ve Antalya büyükşehir belediyeleri nedeniyle tıkanıklık yaşandığı öne sürülüyor.

CHP ile İyi Parti arasındaki teknik düzeyde ilk görüşme 16 Kasım’da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan arasında olmuştu. İkili geçen hafta da bir kez daha bir araya gelmiş ve Aydın görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “Temel ilkelerin kararı konusunda mutabakata vardık” demişti.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, Aydın ve Tezcan, bu hafta görüşme yapmadı. Teknik görüşmelerin, Kılıçdaroğlu ve Akşener bir araya gelene kadar yapılmamasına karar verildi.

İddiaya göre, CHP ile İyi Parti üç büyükşehirde aday çıkartma konusunda anlaşmazlık yaşadı. İyi Parti, Ankara, Antalya ve Mersin’de kendi adaylarının desteklenmesini istedi. Bu talep CHP kanadında olumsuz karşılandı. Aydın ve Tezcan’ın yaptığı son görüşmede İyi Parti, Mersin’den vazgeçebileceğini, ancak Antalya ve Ankara üzerinde ısrarcı tavrını sürdüreceği mesajını verdi.

Kılıçdaroğlu ile Akşener’in görüşmesinden bir gün sonra 14 Kasım’da CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın olduğunu açıklamıştı. İşbirliği görüşmeleri devam ederken CHP’nin Balıkesir adayını açıklaması İyi Parti’de rahatsızlık yarattı. Balıkesir konusunda ikinci hamle Akşener’den geldi. Akşener geçen salı günkü meclis grubunda CHP’li Akın gibi milletvekili olan İsmail Ok’un, Balıkesir adaylığını açıkladı.

İttifak konusunda son karar Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun yapacağı görüşmede verilecek.