İyi Parti çalıştayında ne oldu?

İyi Parti’nin Afyon’da düzenlediği ve Meral Akşener’in seçimli kurultay kararı alarak aday olmayacağını açıkladığı çalıştayda kavga çıktığı öğrenildi. Kavgada bir partilinin burnunun kırıldığı, Akşener’in de fenalaştığı ileri sürüldü.

İyi Parti’nin Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde düzenlediği çalıştayda kavga çıktığı öğrenildi. Meral Akşener çalıştayın ardından yaptığı açıklamada olağanüstü kurultaya gidileceğini ve kendisinin aday olmayacağını açıkladı.

soL’un ulaştığı bir kaynağa göre, Akşener, çalıştaydaki konuşmasında partisinin seçimlerdeki başarısızlığının faturasını “ülkücülere” kesti. Akşener milletvekili listelerinin isabetsiz hazırlandığını kabul ettiği konuşmasında “isabetsiz milletvekili listesi benim hatam” dedi ve bunun sonucu olarak partiden istifa edeceğini söyledi.

Akşener’in bu açıklamasının ardından ortalığın karıştığını belirten kaynak, bu sırada Lütfi Türkkan’ın “pi.ler” diye bağırdığını ve bunun üzerine gerilimin arttığını kaydetti.

Birçok partilinin Akşener’e “istifa etmeyin” diyerek gözyaşı döktüğünü ifade eden kaynak, salondan çıkılırken arbede çıktığını ve partinin eski gençlik kolları başkanı Osman Ertürk Özel’in, Ankara eski il başkanı ve milletvekili adayı Mesut Özarslan’ın üzerine yürüdüğünü ve bu sırada Özel’in burnunun kırıldığını ileri sürdü.

Öte yandan Osman Ertürk Özel Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırıya oturmaktayken uğradığını belirterek sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Özel mesajında şunları kaydetti: “Partimizin çalıştayı demokratik tartışmalarla, Sn. Genel Başkan'ın başkanlığında devam ederken saldırıya uğradığım doğrudur. Sandalyemde konuşmaları dinlerken arkamdan saldıran ‘kiralık’ şahıs hızla kaçmıştır. Sağlık durumum iyi. Dostlarımız kederlenmesin.”

soL’un ulaştığı kaynağa göre, olaylar karşısında fenalaşan Meral Akşener’e de tıbbi müdahalede bulunuldu.

'MADAM' İFADESİNE TEPKİ

Öte yandan Oda TV’de yer alan habere göre, öğleden önceki oturumda, eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Ertürk Özel bir konuşma yaptı, olaylarsa öğleden sonraki oturumda çıktı. Özel konuşmasında, genel başkanın güven tazelemesi gerektiğini, ancak Akşener'in değişmesinden ziyade, bir kongre yapılmasının gerekliliğini, MHP'den kongre yapamadıkları için ayrıldıklarını hatırlattığı ifade edildi.

Öğleden sonraki oturumda Akşener söz aldı. Akşener, Yeni Çağ gazetesi yazarı Adnan İslamoğulları'nın, isim vermeden kendinden "madam" diye bahsetmesini eleştirdi. Akşener, "madam"ın genelev patronu demek olduğunu, bu yazıya neden partililerin tepki göstermediğini sordu. Akşener'in, bunun üzerine "Ben istifa ediyorum" dediği aktarıldı.

Odatv'nin görüştüğü İyi Parti kaynakları, tam bu sırada, İyi Parti Ankara 3. Bölge adayı Gökhan Beker'in kardeşi Oğuzhan Beker'in boksör bir adamının, Özel'in arkasından gelerek ona yumruk attığını belirtti.