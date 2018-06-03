İyi Parti: Bursa'daki saldırıyı AKP'nin yan kuruluşu gerçekleştirdi

Bursa'da İyi Parti standına saldırıda bulunuldu. Çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. İyi Parti Bursa İl Başkanlığı açıklamasında 'İyi Parti standına ve arkadaşlarımıza yapılan saldırılar doğrudan AK Parti’nin yan kuruluşu durumundaki ‘İlk Oy Hareketi ‘ platformu mensuplarınca gerçekleştirilmiş olup, başkaca hiçbir parti veya kuruluşla ilgisi yoktur' denildi.

Bursa’da, Emirsultan meydanındaki İyi Parti standına saldırı oldu. Çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, İyi Parti Bursa İl Başkanlığı, iki gündür süren gerginliğin saldırıyla sonuçlandığını, polisin saldırganları havaya ateş açarak durdurduğunu bildirdi.

Saldırıdan AKP’yi sorumlu tutan İyi Parti Bursa İl Başkanlığı, olaya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Tüm partilerin hem Ramazan etkinliği hem de seçim çalışması yaptığı alanda İyi Parti standına ve İyi Partililere yapılan saldırı, ülkemizde büyüyen tahammülsüzlüğün vardığı noktayı göstermesi bakımından çok önemlidir.

İki gündür İyi Parti standına ve arkadaşlarımıza yapılan saldırılar doğrudan AK Parti’nin yan kuruluşu durumundaki ‘İlk Oy Hareketi ‘ platformu mensuplarınca gerçekleştirilmiş olup, başkaca hiçbir parti veya kuruluşla ilgisi yoktur.

Daha önce yapılan saldırı sonrasında da belirtmemize rağmen, bu tür alanlarda emniyet kuvvetlerinin gerekli kontrolleri yapmayıp, tedbirleri almaması ve müdahale etmekte yetersiz kalması da ayrı bir sorundur.

Seçimlerin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için tüm yetkilileri tarafsız bir şekilde göreve davet ediyoruz.”

