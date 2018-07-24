İyi Parti Başkanlık Divanından tek aday gösterme kararı

İyi Parti lideri Akşener’in olağanüstü kurultay kararının ardından dün toplanan Başkanlık Divanı, Akşener’i yeniden ve tek aday olarak gösterme kararı aldı. Kurultay için 12 Ağustos tarihi öne çıkıyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Afyon Kampı’nda kurultay kararı alarak aday olmayacağını açıklaması, kuruluş sürecinin ötesinde bir desteğe kavuşmasını sağladı. Yakın kurmaylarından başlayarak, milletvekilleri, il başkanları ve partililer “Liderimiz Akşener” diyerek kurultay için ikna süreci başlattı.

OLAĞANÜSTÜ DİVAN

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, kurultay kararının ardından dün parti genel merkezinde Akşener’in katılmadığı toplantıda Başkanlık Divanı bir araya geldi. Toplantıda, Akşener’in kararı sonrasında bir ay içerisinde toplanması gereken kurultay için yasal süreçler ele alındı. Akşener’e yüzde 100 destek kararı alınan toplantıda, kurultay için 12 Ağustos tarihinin öne çıktığı öğrenildi. Milletvekillerinin de katıldığı toplantıda ayrıca İstanbul’da bulunan Akşener ile görüşmek üzere İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevlendirildi. Türkkan’ın Akşener ile görüşerek kurmaylarının görüşünü aktarması ve genel başkan olarak görevine devam etmesini isteyeceği belirtildi. Akşener’in partililerin bu talebini kabul etmesi durumunda da kurultayda bütün üst kurul delegeleri tarafından tek aday olarak gösterileceği fikrinin öne çıktığı öğrenildi.

ORTAK KARARLA ADAY

Toplantı arasında açıklama yapan İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Akşener’in "aday olmayacağım" açıklamasına karşılık “Bu kendi iradesidir. Kendi beyanlarıdır. Ancak bu partinin en alt kademesinden en üst kademesine kadar ayrıca başka bir irade ortaya çıktı. Bu irade de Sayın Genel Başkan’ın hepimizin ortak imzaları ve teklifleriyle ilk yapılacak kongrede, genel başkan adayı gösterilmesidir. Bu bizim ortak kararımızdır” dedi.

Partiler, oturma eylemleri, sosyal medya ve diğer alanlarda destek kampanyası başlatsa da Akşener’e yakın kaynaklar, bu süreçte Akşener’in bir süre daha İstanbul’da kalıp süreci değerlendireceğini söyledi. İyi Parti liderinin Türkkan ile görüşmesi ve genel durum hakkındaki fikrinin netleşmesinin ardından yola devam kararı alması sonrası, bir hafta içinde Ankara’ya gelerek kurultay sürecinin başına geçeceği değerlendirmesi yapılıyor.

PARTİ YENİDEN YAPILANDIRILACAK

Bir süredir seçim sonrası parti içi yapılanma konuşulan İyi Parti kulislerinde ise kurultay kararıyla krizin yerini güven ve uzlaşı iklimine bırakabileceği konuşuluyor. Akşener’in kamp öncesinde TBMM grubunu daha serbest bırakarak bütün enerjisini yerel seçime verme fikri olduğunu belirten kaynaklar, başkanlık krizinin aşılması durumunda Akşener’in daha güçlü dönerek partiyi yeniden yapılandırmak için adımlar atabileceğini kaydetti. Bu kapsamda Başkanlık Divanı’ndan başlayarak, Genel İdare Kurulu ve parti teşkilatlarında köklü değişimlere gidilebileceği belirtildi. Akşener için ayrıca il başkanları da destek süreci başlattı. Bu kapsamda il başkanlarının da bir araya geleceği, süreci değerlendireceği ve Akşener’e tam destek kararı alacağı öğrenildi.

BAHÇELİ'YE TEPKİ: HERKES İŞİNE BAKSIN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar" yorumuna ilk tepki Parti Sözcüsü Aytun Çıray’dan geldi. Çıray, “Sayın Bahçeli, demokrasi konusunda en son konuşacak adamdır. Çünkü Sayın Genel Başkanımızla arasında çok büyük bir fark vardır. Birisi kongrelerden korkar, birisi kendisi kongre çağrısı yapar. MHP’ye kurumsal olarak saygı duyarız. Sayın Bahçeli’nin bu tür açıklamalarını bir hekim olarak, zaman zaman geçirdiği ‘sıtma nöbeti’ olarak değerlendiriyorum. Herkes kendi işine bakmalıdır. Bizim bir terbiyemiz vardır. Başka siyasi partilerin iç işlerine karışmayız. Aynı terbiyeyi de biz bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

