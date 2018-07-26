İyi Parti Başkanlık Divanı açıkladı: Akşener'den başka adayımız yok!

İyi Parti Başkanlık Divanı düzenlediği basın toplantısı ile Akşener'in tek aday gösterileceğini açıkladı. Akşener, aday olmayacağını bildirerek olağanüstü kurultay çağrısı yapmıştı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyon’da gerçekleştirilen çalıştayın ardından partisini olağanüstü kurultaya götürme kararı aldı.

Akşener’in kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından ikna çabaları sürerken, İyi Parti Başkanlık Divanı bir araya gelerek ortak bir basın açıklaması yaptı. Akşener’e çağrıda bulunan Başkanlık Divanı, kendisinin 12 Ağustos’ta gerçekleştirilecek kurultayda tek aday gösterileceğinin altı çizildi.

Divan adına açıklamalarda bulunan İyi Parti Kocaeli Milletvekili ve Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, “Tek aday olmanız konusunda kararımız kesindir. Genel Başkanımızı kurultay süreci ve partinin geleceğine yön verecek yeni yönetimi belirlemeye odaklanmaya davet ediyoruz" dedi.

Türkkan’ın açıklamaları şöyle:

“Değerli Genel Başkanımız Meral Akşener, kurultayımızda tek aday olmanız konusundaki kararımız kesindir. Partimizin yoluna sizin genel başkanlığınızda devam etmesinin hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğumuz başarılı sonuçlar için önemli bir adım olduğu kanaatindeyiz. Kuruluşumuzun daha ilk günden itibaren karşılaştığımız tüm engellere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı çok daha ileriye taşıyacağınıza güvenimiz tamdır. Genel Başkanımızı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyoruz. Şimdiden Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendiye başarılar diliyoruz.”

‘B VE C PLANIMIZ OLMADI’

Türkkan, açıklamanın ardından sorulan bir soruya da, “Hiçbir B ve C planımız olmadı. Genel Başkanın aday olmama iradesine karşın, partinin gerçek sahipleri ve delegelerinin kendisini aday gösterme yetkisi vardır. Kendisinin bu iradeye karşı duramayacağını düşünüyorum”şeklinde cevap verdi.

KORAY AYDIN’DAN ‘ADAYLIK’ SORUSUNA TEPKİ

Öte yandan genel başkan adaylığı için adının geçtiğine ilişkin bir soruya cevap veren Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, “Bu soruya cevap verecek bir durumumuz yok. Bunu ilk gün de açıkladık B planımız yok diye. Dolayısıyla bu sorular hükümsüzdür, bir kıymeti yoktur” dedi.