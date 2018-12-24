İyi Parti 15 ilde adayını açıkladı

İyi Parti, Mersin Büyükşehir'de Burhanettin Kocamaz, Balıkesir Büyükşehir'de İsmail Ok, Trabzon Büyükşehir'de Atakan Aksoy, Denizli Büyükşehir'de Ümit Bahtiyar ve Erzurum Büyükşehir'de ise Mahmut Uykusuz'u aday gösterdi.
Pazartesi, 24 Aralık 2018 12:34

İyi Parti, 31 Mart seçimleri öncesi 15 ilde daha adayını belirledi.

İyi Parti Mersin'de Burhanettin Kocamaz, Balıkesir'de ise İsmail Ok'u aday gösterdi.

İşte açıklanan adaylar:

“Mersin Büyükşehir: Burhanettin Kocamaz, Balıkesir Büyükşehir: İsmail Ok, Trabzon Büyükşehir: Atakan Aksoy, Denizli Büyükşehir: Ümit Bahtiyar, Erzurum Büyükşehir: Mahmut Uykusuz, Elazığ: Ali Şekerdağ, Afyonkarahisar: Mahmut Koçak, Isparta: Gökmen Gökmenoğlu, Çankırı: Raif Oktay, Nevşehir: Mehmet Özkan, Niğde: Mümin İnan, Kars: Settar Kaya, Kırıkkale: Mahir Yılmaz, Uşak: Muhammet Gür, Osmaniye: Davut Çuhadar.”