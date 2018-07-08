'İyi bir fikir değildi...'

Mesut Özil'in babası Mustafa Özil, oğlunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirmesinine ilişkin 'iyi bir fikir değildi' yorumunda bulundu.

Alman Milli Takımı oyuncularından Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Dünya Kupası öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirmesi Almanya'da tartışma konusu olmuştu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Mesut Özil'in babası Mustafa Özil, fotoğraf çekilmenin "iyi bir fikir olmadığını" söyledi.

DW Türkçe'nin haberine göre, Alman Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoff'un son açıklamalarını da eleştiren Özil, "Ben Mesut'un yerinde olsam, teşekkür eder 'buraya kadar' derim. Bu kadar incitme bedel olarak büyük. Mesut'un yerinde olsam istifa ederim" dedi.

Oğluna yapılan muamaleyi eleştiren Özil, "Hep aynı: Kazanınca birlikte kazandık. Kaybedince Özil yüzünden mi kaybediliyor? Mesut maçlarda yuhalandı ve günah keçisi ilan edildi. İncindiğini düşünüyorum" diye konuştu.