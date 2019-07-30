İÜ Rektörlüğü barış akademisyenlerini hedef aldı

AYM’nin barış imzacısı akademisyenlerle ilgili kararının ardından İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü bir açıklama yayımladı. ‘Barış Bildirisi Adlı Sözde Manifesto Üzerine‘ başlıklı açıklamada imzacı akademisyenler hedef alınıp AYM’nin kararı eleştirilirken, dört üniversiteden '1071 akademisyen' de Barış Akademisyenleri’ne karşı imza topladı.

İstanbul Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi’nden toplam 1071 akademisyen, Anayasa Mahkemesi'nin, "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildirisine imza atan akademisyenlerle ilgili aldığı "hak ihlali" kararına karşı bildiri imzaladı. "Anayasa Mahkemesi terörü meşrulaştıramaz" başlıklı bildiride, AYM'nin kararı için "skandal" ifadesi kullanıldı. "1071" akademisyenin toparlanabilmesi için bu sabah Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Medeniyet Üniversitesi’nin rektörlükleri akademisyenlere yazı göndermişti.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ise bugün yaptığı "Barış Bildirisi Adlı Sözde Manifesto Üzerine" başlıklı açıklamada “Unutulmasın ki, İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere ülkemizin bütün güzide üniversiteleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına halel getirmeyecek fikirlerin özgürce savunulduğu yerlerdir. Bu doğrultuda dünyanın hiçbir yerinde terörle mücadele eden bir devleti suçlayan açıklamalar yapmak ifade özgürlüğü şemsiyesi altında kabul edilemez" sözlerini kullandı.

Rektörlüğün açıklamasında “Devletimizin kararlı duruşu ve yapmış olduğu operasyonlar sonrasında iyice zayıflayan terör örgütünü meşrulaştırmak ve devleti suçlu duruma düşürmek için kaleme alınmış bu sözde bildiri, ileri demokrasilerin temel taşlarından olan düşünce özgürlüğü ile bağdaştırılamayacağı gibi maşeri vicdanı yaralamaktan öteye gidememektedir” ifadeleri yer aldı.



İstanbul Üniversitesi'nin rektörü Mahmut Ak’ın 2015 yılında atanması ülke gündemine oturmuştu. 1202 oy alarak rektörlük seçimini kazanan Raşit Tükel yerine ikinci sırada 908 oyla Erdoğan tarafından İstanbul Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mahmut Ak, daha öncesinde Cumhurbaşkanın 2023 ve 2071 hedeflerinin kendisi için bir yol olduğunu söylemişti.