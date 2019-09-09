İTÜ'lü genci cezaevinden izinli çıktığı gün öldürmüş

İstanbul Beyoğlu’nda 23 yaşındaki İTÜ mezunu Halit Ayar’ı bıçaklayarak öldüren, bir arkadaşını da yaralayan 27 yaşındaki Emrah Yaşar’ın 10 yıllık cezasını çektiği Kırklareli Cezaevi’nden izinli olarak çıktığı ve saldırıyı da izinli olarak çıktığı ilk gün gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar, İstiklal Caddesi'nde uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Ayar’ı bıçaklayarak öldüren, bir arkadaşını da yaralayan 27 yaşındaki Emrah Yaşar’ın 10 yıllık cezasını çektiği Kırklareli Cezaevi’nden izinli olarak çıktığı ve saldırıyı da izinli olarak çıktığı ilk gün gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Yaşar ilk ifadesinde, “Cezaevinden izinli olarak çıkmıştım. Arkadaşım Emrah Kurdal ile Taksim’e bir bara eğlenmeye gittik. Paramız bitmişti. Durakta gençleri gördük. Bize 2 bira almalarını istedik. ‘Biz niye bira alalım’ dediler. Bunun üzerine ‘o zaman para verin biz kendimiz alalım’ dedik. Buna da karşı çıkınca aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçağımı çıkartarak salladım” dedi.