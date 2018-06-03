İTÜ'den çöpe atılan Atatürk portrelerine ilişkin açıklama: Yangın riski oluşturabilecek eşyalar...

İstanbul Teknik Üniversitesi, Atatürk portrelerinin çöpe atılması hakkında açıklama yaparak, olayın 'yangın riski oluşturabilecek eşyaların temizlenmesi' sırasında olduğunu iddia etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki Mustafa Kemal Atatürk portrelerinin çöpe atıldığı ortaya çıkmıştı.

İTÜ konuyla ilgili açıklama yaparak, olayın "yangın riski oluşturabilecek eşyaların temizlenmesi" sonucunda olduğunu öne sürdü.

İTÜ açıklaması şöyle:

“Kimya Metalurji Fakültesi’nde İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik çalışmalar sırasında elektrik pano odalarının depo olarak kullanılmaması ve orada yangın riski oluşturabilecek eşyaların temizlenmesinin gerektiği ilgili birimlere bildirilmiştir. Bu çalışma kapsamında bu mekanın temizliği esnasında orada korunan Atatürk resimlerinin başka bir yere kaldırılması gerekirken çöpe atıldığı Fakülte Dekanlığı tarafından tespit edilmiştir. Kabul edilemez bu durum karşısında Dekanlık ve Genel Sekreterlik tarafından derhal idari soruşturma başlatılmıştır."