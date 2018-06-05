İTÜ'de son durum: Çimlerde ezan, harem-selamlık iftar

Atatürk portrelerinin çöpe atıldığı İTÜ'de yönetim, kampüs çimlerinde harem-selamlık iftarlara, mikrofonla ezan okunmasına izin veriyor.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün portrelerinin çöpe atıldığı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), her gün bir başka gerici etkinliğe sahne oluyor.

Bugün okulda Diriliş ve Medeniyet Kulübü olarak çalışma yapan ve yönetim tarafından desteklenen kulüp, kampüsteki işletme Simit Evi'nin çimlerinde harem-selamlık bir şekilde iftar yemeği verdi.

Okulda ezan sesinin rahatlıkla duyulabilmesine rağmen, çimlerde mikrofonla ezan okundu.

İTÜ yönetim, ilerici öğrencilerin etkinliklerine izin vermezken, okulu kariyer günleri ve gerici etkinlikler geçidine çevirmesiyle anılıyor.