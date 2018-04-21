İTÜ'de Çin astrolojisi ve i ching 'eğitimi'

​Türkiye’nin en önemli bilim kurumlarından biri olan İTÜ’de “yoğunlaştırılmış” astroloji ve fal eğitimi veriliyor. İTÜ’lüler bu girişimi üniversitede gericileşme ve piyasacılığın 'örnek' bir sentezi olarak değerlendirdi.

Fengshui eğitmeni Esra Koyuncu, İTÜ Maçka kampüsünde astroloji ve fal eğitimi verecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maçka kampüsünde 2-6 Mayıs tarihleri arasında “fengshui” eğitmeni Esra Koyuncu, “Temel Çin Astrolojisi ve I Ching” eğitimi verecek. Duyuruya göre 2-4 Mayıs arası günler “Çin astrolojisi”ne ayrılırken, son iki günde ise ‘I Ching”e yoğunlaşılacak. Dersler her gün 10:30-17:30 arasında yapılırken eğitimin Çin astrolojisini öğrenmenin yanında uygulamak isteyenlere de yönelik olduğu belirtiliyor.

Çinlilerin burç sistemi olan Çin astrolojisi ile bir tür fal bakma yöntemi I Ching’in Türkiye’nin en önemli bilim kurumlarından birinde bir haftalık “yoğunlaştırılmış” eğitim programı olması görüşüne başvurduğumuz İTÜ’lüler tarafından ibretlik olarak değerlendirildi. Söz konusu programın üniversitelerde gericileşme ve piyasacılığın “örnek” bir sentezi olduğu da belirtildi.