İttifakların ve partilerin pusuladaki yeri belli oldu

24 Haziran seçimlerinde partilerin ve ittifakların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kura çekimi yapıldı.

24 Haziran seçimlerine katılacak parti ve ittifakların pusuladaki yerini belirlemek için kura çekimi yapıldı.

1- Cumhur İttifakı

2-HÜDA-PAR

3-Vatan Partisi

4- HDP

5-BTP

6- Millet İttifakı

İTTİFAKLARIN İÇİNDEKİ KURA ÇEKİMİ

CUMHUR İTTİFAKI

1-AKP

2-MHP

MİLLET İTTİFAKI

1-CHP

2- Saadet Partisi

3- İyi Parti

YSK Başkanı Sadi Güven, "Önce ittifakların ve siyasi partilerin adları yazılı fanustan kurum tarafından çekim yapılacak, ismi çıkan ittifakın temsilcisi gelerek pusuladaki sırasını belirleyecektir. Oy pusulasındaki sıralama pusulanın solundan sağına doğru olacaktır. Daha sonra ittifak içerisindeki sıralarının belirlenmesi amacıyla kura çekimi yapılacaktır" dedi.