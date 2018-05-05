İttifakın adı 'Millet' oldu

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifak protokolünü imzaladı. 'Millet İttifakı' adının kullanılmasına karar verildi.

CHP, İyi Parti, SP ve DP arasında ittifak protokolü dün akşam imzalandı. "Millet İttifakı" adlandırmasının kullanılacağı açıklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre "Millet İttifakı" protokol metninin bugün dört partinin genel başkan yardımcılarından oluşan bir heyet tarafından saat 15:00'te Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) iletileceği belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal tarafında imzalanan protokol metninde "parlamenter sistem" vurgusunun yer aldığı ifade ediliyor.

CHP, İyi Parti ve SP ittifakta kendi kurumsal kimlikleriyle yer alırken, DP, İyi Parti listesinden katılıyor. SP'den bazı isimlerin CHP ve İyi Parti listelerinden aday gösterileceği de öne sürülüyor.

"Millet İttifakı"na ilişkin parti genel başkanlarının ileri bir tarihte ortak basın açıklaması gerçekleştirebileceği bilgisi de aktarıldı.