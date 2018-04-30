İttifak modeli belli oldu: BBP, AKP listelerinden girecek

MHP'nin 'cumhur ittifakı' içinde istemediği BBP adayları, seçime AKP listesinden girecek.

"Cumhur İttifakı"nı desteklediğini açıklayan ancak MHP tarafından ittifak içinde istenmeyen Büyük Birlik Partisi için formül bulundu. AKP, BBP'den 6 veya 7 ismi seçilecek yerden milletvekili adayı gösterecek ve Meclis'e sokacak, BBP kendi ismiyle seçime girmeyecek.

Yeni Şafak'tan Mehmet Acet, konuya ilişkin köşe yazısında, Büyük Birlik Partisi’nin seçimlere Cumhur İttifakı bünyesinde gireceği biliniyordu. Yeni bilgi, bu partinin amblemiyle değil, Ak Parti listesinden seçimlere girecek olması. Yapılan müzakereler sonucu, BBP’den 6-7 ismin Ak Parti listelerinde seçilebilecek yerlerden aday gösterilmesi konusunda mutabakat sağlanmış oldu" ifadelerini kullandı.

