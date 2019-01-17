İttifak için bu kez de parti değişimi formülü: İyi Partili aday, CHP listesinden seçime girecek

CHP ile İyi Parti, Bodrum Belediye Başkan adayı için uzlaştı. Buna göre İyi Partili Mehmet Tosun, CHP listesinden seçime girecek.

CHP ile İyi Parti arasında krize neden olan Bodrum adaylığı konusunda parti değiştirme formülü bulundu. Buna göre İyi Parti adayı, seçimlere CHP listesinden girecek.

İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, "Bodrum halen CHP'de. Ancak bizim adayımız Sayın Mehmet Tosun, yapılan kamuoyu araştırmalarında çok önde. Mehmet Tosun, büyük bir avantaj sağlıyor. CHP'ye ait olan belediyede rekabet yapınca o da büyükşehir belediyesine yansıyor. İki partinin ortak adayı olarak Sayın Tosun'un, CHP listesinden seçimlere katılacağı yönünde bir anlaşma yapıldı" dedi.