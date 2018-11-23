İttifak görüşmeleri sürerken MHP'den yeniden af kanunu çıkışı

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, MHP'nin af teklifinin bir an önce Genel Kurul'a gelmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu konuda söylenecek söz kalmamıştır. Olması gereken Adalet Komisyonu’nun daha fazla gecikmeden teklifi Genel Kurul'a sevk etmesidir. O zaman diğer partileri ve milletvekillerinin tavırları da oylarının rengi de ortaya çıkacaktır" dedi.
Cuma, 23 Kasım 2018 14:42

Erdoğan ve Bahçeli'nin ittifak konusunu görüşmek için biraraya gelmesinin ardından MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'dan bir af açıklaması geldi. Kalyoncu TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada "konuda söylenecek söz kalmamıştır. Olması gereken Adalet Komisyonu'nun daha fazla gecikmeden teklifi Genel Kurul'a sevk etmesidir. O zaman diğer partileri ve milletvekillerinin tavırları da oylarının rengi de ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Milletvekili Kalyoncu, terörist, tecavüzcü, çocuk istismarcılarının af teklifinin dışında kaldığını, FETÖ üyesi hakimler tarafından karar verilen davalarda da yeniden yargılama yolunun açılması gerektiğini kaydederek şöyle konuştu:

"Kimse MHP'ye hakaret etmeye kalkamaz, buna yeltenen kişi sonuçlarına katlanır. Bu söylemler oy bezirganlığı ve hadsizliktir. MHP gerçek bir toplum sorunu olduğunu gördüğü için belirlenen istisnalar dışında ceza indirimli teklifini yüce Meclis'e sunmakta kalmamış, FETÖ'cü hakimlerin imzası olan kararlarla ilgili bir hususu da aylardır dile getirmektedir. FETÖ üyesi hakimler tarafından karar verilen davalarda yargılamanın yenilenmesi yolunu açalım istiyoruz. Bunun için Ceza Muhakemeleri Kanununun 311. Maddesine geçici bir madde eklenmesi ve bu durumun yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılması yeterli olacaktır. Sağduyu bütün milletvekillerini memleket menfaatine olan işlerde tekliflerimizi desteklemeye davet ediyorum. MHP hiçbir dönemde milletimizi ilgilendiren konularda ve sorularda oy hesabı ile hareket etmemiştir. Dolandırıcı ve umut sömürücüsü de kendileridir."
Pazartesi, 24 Eylül 2018 13:59
Hukukçular af teklifini soL'a değerlendirdi: Asıl amaç gölgeleniyor
MHP tarafından Meclis'e sunulan af teklifi tartışma konusu olurken, hukukçular teklifin içeriğini ve ne anlama geldiğini soL'a değerlendirdi.

MHP tarafından seçim vaadi olarak gündeme getirilen af teklifi, bugün Meclis'e sunuldu.

Alaattin Çakıcı ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesi sonrası ülke gündemine giren af tartışmalarına ilişkin Avukat Hareketi Sözcüsü ve İstanbul Barosu Başkan adayı Avukat Dr. Başar Yaltı ve emekli yargıç Mustafa Karadağ soL'a değerlendirmelerde bulundu.

'AF SİYASİ BİR OLAYDIR, HUKUKİ DEĞİL'

"Şu anda MHP'nin Meclis'e sunduğu af yasası teklifi daha önce 1991'de denendi, Rahşan Affı'nda denendi. İnfazda değişiklik yapan düzenlemenin adına af denildi. Aslında bu ciddi bir af teklifi değil, daha sonra genişleyebilir bir af teklifi" diyen Mustafa Karadağ, "Bu af teklifi konusunda ilginçtir, şöyle diyebiliriz, AKP iktidarı 16 yıl sonra ilk defa doğru bir laf etti. Siyaseten olan suçlarla ilgili cezasızlık getirmektir af. Bu nedenle de af siyasi bir olaydır, hukuki değildir. Bu nedenle devlete karşı suçlara af getirilir. Katile, hırsıza, tecavüzcüye af getirilmez. Türkiye'de hep böyle yapıldı" ifadelerini kullandı.

'AFFI KONUŞMAYA ÇAKICI İLE BAŞLARSAK'

Türkiye'de af tartışmalarına "terör" hariç diye başlandığını, terörün siyasi tanımının atlandığını belirten Karadağ, "Bu af teklifi geçerse daha önce olduğu gibi bundan herkes yararlanacaktır. Toplum içinde asayişi bozan yapılar afla serbest kalacaktır. İktidarı eleştirdiği için tutuklanan ve 'terörist' denilen siyasi tutuklular ise bu kapsamın dışında tutulacak. Ancak affın nedeni toplumsal barışa, huzura katkı sunmaktır. Bu affın kapsamı toplumsal huzuru bozacak şekildedir" diye konuştu.

Affın Bahçeli tarafından dile getirilmesinin Alaattin Çakıcı'nın durumuyla ilgili olduğunu vurgulayan Karadağ, "Affı konuşmaya Çakıcı ile başlarsak affın nereye gideceği daha baştan belli demektir. Bence de af gerekiyor ama af adi suçlulara değil, siyasi suçlulara gelmeli. Ancak bu şekilde toplumsal barışa katkı sunulur" dedi.

'ASIL YAPILMASI GEREKEN POLİTİK 'SUÇLAR' BAKIMINDAN DEVLETİN RAHATLATILMASI'

MHP'nin Alaattin Çakıcı'nın serbest bırakılmasını sağlamak için genel af niteliğinde diyebileceğimiz bir düzenleme hazırlığına giriştiğini belirten Avukat Hareketi Sözcüsü ve İstanbul Barosu Başkan adayı Avukat Dr. Başar Yaltı, bunun toplumsal bir düzenleme değil, kişiye bağlı bir girişim olduğunu söyledi.

"Düzenlemeyle birlikte Türkiye'de uyuşturucu ticareti yapanların, hırsızların, dolandırıcıların kısacası adi suçluların aramıza katılacağını" belirten Yaltı, "Oysa yapılması gereken devletin politik 'suçlar' bakımından rahalatılması. Çok sayıda siyasi tutuklu var. Siyasi görüşlerinden dolayı insanlar cezaevlerinde. Asıl önemli olan boyutu bu" dedi.

'İKTİDARIN TARZI BÖYLE'

Türkiye'de tutukluluğun cezanın erken çektirilmesi anlamına gelen bir müessese haline geldiğini vurgulayan Yaltı, "Daha mahkeme kararıyla hükümlü hale gelmeden zaten cezanızı çekiyorsunuz. Bu düzenleme ona karşı getirilmiş bir önlem de değil, mevcut siyasi iktidarın tarzı zaten böyle. Cezaevlerinde binlerce insan var, sürekli 'cezaevleri dolu deniliyor' ya, bunu yaratan siyasi iktidar ve onun hukuksuz uygulamaları. Siyasi tutuklamalarda daha ortada iddianeme bile olmadan insanlar uzun süre cezaevinde tutuluyorlar. Oysa tutuklama bir önlemdir, bir ceza değil. İnsanlar haksız yere özgürlüklerinden yoksun bırakılıyor. Bu öneri bunu kapsamıyor, asıl sorun başka yerdeyken kişiye özel bir düzenleme çıkarılıyor" ifadelerini kullandı.

'ASIL AMAÇ GÖLGELENİYOR'

Düzenlemenin uyuşturucu satıcıları, hırsızlar, dolandırıcılar ve diğer adi suçlular için "kader mahkumu denilerek gündeme getirildiğini hatırlatan Yaltı, "Asıl amacı gölgelemek, Çakıcı'nın affedilmesini gölgelemek için çıkarılan bir düzenleme bu. Zaten bu düzen durmadan suç ve suçlu üretiyor. Bu düzenin yapısında bir bozukluk var. Bu da suç ve suçlu olarak bizlere geri dönüyor. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Oysa siyasi iktidar bir yandan siyasi tutuklamalar yapıyor, bir yandan da sürekli yeni cezaevleri inşaatına girişiyor. Sorun toplumsaldır, siyasidir, ekonomiktir. 163 bin kişinin serbest kalacağı bu düzenleme bunların hiçbirine çözüm olmadığı gibi neresinden tutarsanız tutun elinize kalan bir düzenlemedir" diye konuştu.