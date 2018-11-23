İttifak görüşmeleri sürerken MHP'den yeniden af kanunu çıkışı

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, MHP'nin af teklifinin bir an önce Genel Kurul'a gelmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu konuda söylenecek söz kalmamıştır. Olması gereken Adalet Komisyonu’nun daha fazla gecikmeden teklifi Genel Kurul'a sevk etmesidir. O zaman diğer partileri ve milletvekillerinin tavırları da oylarının rengi de ortaya çıkacaktır" dedi.

Erdoğan ve Bahçeli'nin ittifak konusunu görüşmek için biraraya gelmesinin ardından MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'dan bir af açıklaması geldi. Kalyoncu TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada "konuda söylenecek söz kalmamıştır. Olması gereken Adalet Komisyonu'nun daha fazla gecikmeden teklifi Genel Kurul'a sevk etmesidir. O zaman diğer partileri ve milletvekillerinin tavırları da oylarının rengi de ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Milletvekili Kalyoncu, terörist, tecavüzcü, çocuk istismarcılarının af teklifinin dışında kaldığını, FETÖ üyesi hakimler tarafından karar verilen davalarda da yeniden yargılama yolunun açılması gerektiğini kaydederek şöyle konuştu:

"Kimse MHP'ye hakaret etmeye kalkamaz, buna yeltenen kişi sonuçlarına katlanır. Bu söylemler oy bezirganlığı ve hadsizliktir. MHP gerçek bir toplum sorunu olduğunu gördüğü için belirlenen istisnalar dışında ceza indirimli teklifini yüce Meclis'e sunmakta kalmamış, FETÖ'cü hakimlerin imzası olan kararlarla ilgili bir hususu da aylardır dile getirmektedir. FETÖ üyesi hakimler tarafından karar verilen davalarda yargılamanın yenilenmesi yolunu açalım istiyoruz. Bunun için Ceza Muhakemeleri Kanununun 311. Maddesine geçici bir madde eklenmesi ve bu durumun yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılması yeterli olacaktır. Sağduyu bütün milletvekillerini memleket menfaatine olan işlerde tekliflerimizi desteklemeye davet ediyorum. MHP hiçbir dönemde milletimizi ilgilendiren konularda ve sorularda oy hesabı ile hareket etmemiştir. Dolandırıcı ve umut sömürücüsü de kendileridir."