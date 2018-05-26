İTO'dan döviz hamlesi: Kurlar sabitlendi

İTO küresel fuarlara katılımda dolar kurunu 4 lira, avroyu da 4,8 lira olarak sabitledi. İTO Başkanı Avdagiç, "firmalarımızın küresel fuarlara İTO ile katılımlarında döviz kurunu sabitledik" açıklaması yaptı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) küresel fuarlara katılımda dolar kurunu 4 lira, avroyu da 4,8 liradan sabitledi.

İTO, yıl sonuna kadar patronları ABD, Çin, Hindistan ve Arjantin'in de aralarında bulunduğu ülkelerde yapılacak 14 ayrı fuara götürmeyi planlıyor.

İTO'nun hazırlıklarını sürdürdüğü bu fuarlar arasında ASD Market Week 2018, MWC Mobile World Congress Americas, SIAL Food India, Frankfurt Kitap Fuarı, MIPCOM 2018, 124. Canton Fuarı 1.Faz, SIAL Gıda ve İçecek Fuarı, 124. Canton Fuarı 3.Faz, Canton Fuarı, AUTOMECHANIKA Buenos Aires, DISCOP 2018, SIAL Interfood 2018, BAUMA China 2018, ATF Asia TV Forum & Market, SIAL Middle East 2018 bulunuyor.

'İHRACATÇI NE KADAR ÖDEYECEĞİNİ BİLECEK'

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "İhracatçımız bir ay sonra katılacağı fuarda ne kadar ödeyeceğini bilerek, üretime daha fazla ağırlık verecektir" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, şu açıklamalarda bulundu:

"Daha önce Merkez'in faiz artışı adımının kesinlikle yalnız bırakılmaması gerektiğini söyleyip, TL'yi korumanın milli bir görev olduğuna işaret etmiştik. Özellikle Merkez Bankası'nın ihracat reeskont kredi ödemelerinde döviz kurunu sabitlemesini de destekleyecek yeni bir karar aldık. İTO Yönetim Kurulu olarak, ekonomimize duyduğumuz güveni reel sektörümüze yansıtarak, firmalarımızın küresel fuarlara İTO ile katılımlarında döviz kurunu sabitledik. İnanıyoruz ki uluslararası platformlarda ürünlerini tanıtmak isteyen firmalarımız, bu sayede yeni bir imkan elde etmiş olacaklar."