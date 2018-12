İthal ete 8 milyar lira ödendi

Et ve Süt Kurumu (ESK), ithal ete son 8 yılda, 7 milyar 919 milyon 549 bin lira ödendiğini açıkladı.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’in sorularına yanıt veren Et ve Süt Kurumu (ESK), ithal canlı hayvan ile karkas ve kemiksiz ete son 8 yılda, 7 milyar 919 milyon 549 bin lira ödendiğini açıkladı.

“Samanı dahi ithal etmekten utanç duymayanlar, utanç duymadıkları gibi bundan kendilerine paye çıkarmaya çalışanlar nedeniyle Türkiye hızla uçuruma sürükleniyor. Nüfusu ve yüzölçümü bizden kat be kat küçük ülkelerden canlı hayvan ve et ithal ediyoruz" diyen Sertel, "Bu ayıp bize yeter ancak AKP hükümetine yetmiyor. Her yıl artan oranlarda ithalat gerçekleştiriyor. ESK yetkililerine son 10 yılın ithalat sayısı ve rakamlarını sordum. Son 8 yılı paylaşmışlar ancak son 8 yıldaki para dahi dudak uçuklatan cinsten. 2010 yılından günümüze Brezilya, Uruguay, İrlanda, Romanya, Macaristan, Ukrayna, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Avustralya, İtalya, İspanya, Bosna Hersek, Polonya ve Fransa gibi ülkelerden gerçekleştirdiğimiz büyükbaş, küçükbaş canlı hayvan, karkas ve kemiksiz sığır eti ithalatına ödenen para 7 milyar 919 milyon 549 bin liradır. Eski parayla ifade etmek gerekirse; 7 katrilyon 919 trilyon 549 milyar liradır" ifadelerini kullandı.