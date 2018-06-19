İsviçre Türk diplomatlar için yakalama kararı çıkardı

2016'da Cemaat'e yakınlığıyla bilinen bir kişiyi kaçırma girişiminde bulunduğu ileri sürülen 2 Türk diplomat hakkında İsviçre'de yakalama kararı çıkarıldı.

İsviçre basınında yer alan habere göre, İsviçre Federal Savcılığı, İsviçre’de yaşayan bir "iş adamını" kaçırma girişiminden dolayı iki Türk diplomata yakalama kararı çıkardı.

Sözcü'nün haberine göre, 2 diplomatın diplomatik dokunulmazlığı olmadığı belirtilirken, bu iki ismin casuslukla da suçlandığı belirtildi.

swissinfo.ch isimli internet sitesinde iki diplomatın İsviçre’ye girmeleri durumunda yakalanacağı açıklandı. Bern’deki Türkiye Büyükelçiliği’nde çalışan iki kişiden birinin basın ataşesi olduğu ve diğerinin de elçiliğin ikinci sekreteri olduğu İsviçre basınına yansıdı.