İstismarın üzeri örtülmüş: İstanbul'da bir hastanede '392 hamile çocuk!'

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 115 hamile çocuğun adli makamlara bildirilmediğinin ortaya çıkmasının ardından bu kez de Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 392 çocuğun hamile kaldığı ve yine durumun adli makamlara bildirilmediği ortaya çıktı.

İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 ayda gelen 115 çocuğun hamile olduğu halde adli makamlara bildirilmediği saptanmış, olay kamuoyunda tepki yaratmıştı. Bu kez benzer bir skandal Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı.

348'İ KESİNLEŞMİŞ 392 ÇOCUK GEBELİĞİ

Odatv'den Barış Terkoğlu'nun haberine göre, 7 Mayıs 2018 tarihinde yapılan şikayetle ortaya çıkan skandalda, 2017 yılı boyunca 348'inin gebeliği kesinleşmiş 392 çocuk gebeliği vakasının, adli makamlara kanuna uygun şekilde bildirilmediği ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı skandalın ortaya çıkmasının ardından olay hakkında soruşturma açtı. İstanbul Valiliği'nden de olayda sorumluluğu olan doktorlar hakkında soruşturma yürütmek için izin istedi.

59 DOKTOR HAKKINDA SORUŞTURMA

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Başhekim Profesör Ahmet Yaser Müslümanoğlu'nun da aralarında bulunduğu kamu görevlisi 59 doktor hakkında soruşturma izni verdi. Vali Şahin, 20 Haziran tarihinde aldığı 2018/110 sayılı kararı, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne de bildirdi.

Kararda doktorlar için; "2017 yılında 18 yaş altı gebeliğini teşhis ve tespit ettikleri çocuk gebeleri, bildirim yükümlülüğüne rağmen bildirmeyerek 'sağlık meslek mensuplarının suçu bildirmemesi fiilini' işledikleri" iddiasıyla soruşturma açılmasına izin verildiği hatırlatıldı.

BİRİ 13, 14'Ü 14 YAŞINDA

"2017 yılında gebelik ön tanısıyla 392 gebe çocuk kaydının yapıldığı, bu hastalardan 348'inin gebe olduğu, 42'sinin gebeliğinin kesinleştirilemediğinin anlaşıldığı" ifadeleriyle hastanedeki durumun vehameti ortaya konurken çocukların yaş grupları da şöyle anlatıldı:

"Gebeliği kesinleştirilen 348 hastadan 1'inin 13 yaşında, 14'ünün 14 yaşında, 36'sının 15 yaşında, 95'inin 16 yaşında ve 203'ünün 17 yaşında olduğu anlaşıldığı..."

Doktorların üzerlerine düşeni yaparak adli makamlara gebelikleri bildirmediği vurgulanırken, "ihmaller" şöyle sıralandı:

"Bu hastalardan 159 adedinin adli vaka bildirimi yapıldığı yönünde HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) kayıtlarında tarih görülmesine karşılık tutanak ya da herhangi bir bildirim formu düzenlenerek yazılı bildirimin bulunmadığının anlaşıldığı, bu 18 yaş altı gebe çocuklardan sadece sadece cinsel istismar tespitli 17 hasta ile, hastane polisine telefonla bildirildiği, polis noktası kayıt defterinde 9 hastanın küçük yaşta doğum bildirimi kaydına rastlandığı..."

Doktorların hamilelik vakalarının gizlenmesinde yaptıkları "hatalar" sıralanırken, çocuklar gebe olmasına rağmen "kadın hastalıkları ve doğum" bölümü yerine dahiliye ya da çocuk hastalıkları bölümlerinde hasta kaydı açıldığı anlatıldı.

ÇOĞUNLUĞU YİNE SURİYELİ

Çocukların çoğunluğunun Suriyeli olduğu belirtilirken "16 yaş altı 50 gebe çocuktan sadece 21'i için bildirimde bulunulduğuna ilişkin tarih kaydı bulunduğu, bu çocuklardan 49'unun Suriyeli birinin Türk vatandaşı olduğu görüldü." ifadeleri kullanıldı.

DOKTORLAR KENDİNİ NASIL SAVUNDU

Skandalın ortaya çıkmasının ardından hazırlanan denetçi raporunda uzman doktorların kendilerini; hasta yoğunluğu, özellikle Suriyeli hastalarla iletişim sorunları, hastalara kaydın uzman doktorlar adına açılmış olmasına rağmen asistanların bakması, gibi gerekçelerle savunduğu aktarıldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin "konunun adli mercilerce incelenerek açıklığa kavuşturulması" için 59 doktor hakkında soruşturma açılmasına izin verdi. 392 çocuğun adının olduğu soruşturmanın akıbetini, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturması belirleyecek.

BAŞHEKİM TEYİT ETTİ

Olayın ardından Başhekim Ahmet Yaser Müslümanoğlu hastanede yaşanmakta olan olayı teyid ederken, müfettiş incelemesi yapıldığını ancak sonuca dair evrakların henüz kendilerine ulaşmadığını söyledi. Müslümanoğlu, Valilik kararı kendilerine ulaştıktan sonra değerlendirme yapabileceğini söyledi.