İstismarcının oğluyla zorla evlendirildi!

13 yaşında cinsel istismara maruz kalan G.D., istismarcının oğluyla zorla evlendirildi. G.D., şikayetinden vazgeçmesi için üzerinde kurulan baskıya karşı da mücadelesini sürdürüyor.

Dava dosyasına göre, G.D, Karadeniz’in bir ilçesinde yaşıyordu. 2011’de 13 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldı. Cinsel istismar olayıyla ilgili olarak 4 sanık hakkında “Çocuğun cinsel istismarı, kişi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. Olayın asli faili olduğu iddia edilen 2 sanık tutuklu, diğer iki sanık da tutuksuz yargılandı. Yaklaşık 5 yıl süren davada, yerel mahkeme sanıklara 13’er yıl hapis cezası verdi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, G.D, 18 yaşına girdiğinde bir bakanlığın taşra teşkilatında memur olarak işe girdi. Yerel mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine ceza dosyası, 2016 yılında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na geldi. Bu süreçte tutuklu sanıklardan biri hayatını cezaevinde kaybederken, diğer sanık H.K. tahliye oldu. Yargıtay savcılığı, yerel mahkemenin sanıklara verdiği cezanın onanması için tebliğname hazırlayarak dosyayı Yargıtay 14. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Yargıtay’ın kararı beklenirken G.D, kendisine cinsel istismarda bulunan sanığın oğluyla evlendirildi. Genç kadın, hem kendi hem de eşinin ailesinden “şikayetinden vazgeçmesi için” gördüğü baskıya rağmen şikayetinden vazgeçmedi.

Yaşadığı baskılardan bunalan genç kadın, Kasım 2018’de yaşadığı ilin asliye hukuk mahkemesine başvurarak, kendisine istismarda bulunan tutuklu sanıklardan H.K.’nın tahliye edilmesi üzerine yaşadığı ilçeye döndüğünü, korku içinde olduğunu ve bu şehirden uzaklaşmak istediğini belirterek, işyerinin değiştirilmesi ve adres bilgilerinin gizli tutulmasını istedi. Asliye Hukuk Mahkemesi de Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 no’lu kanun uyarınca; G.D’nin olaydan ruh sağlığının bozulduğunu, maruz kaldığı eylemler nedeniyle kendi ailesi tarafından da huzursuz edildiği, kimlik bilgilerinin tespit durumunda telafisi imkansız sonuç ve zararlara maruz kalabileceği gerekçesiyle genç kadının, adres ve kimlik bilgilerinin saklı tutulmasına ve işyerinin değiştirilmesine karar verdi.

Mahkeme kararının ardından G.D, görev yaptığı bakanlığın Ankara’daki bir biriminde görevlendirilirken adres bilgileri de saklı tutuldu. Ancak hem genç kadının eşi ve hem de ailesi, onun Ankara’da yaşadığını tespit etti ve kendisine yönelik tehditlerine devam etti. Bunun üzerine G.D, 28 Mart tarihinde Ankara 4. Aile Mahkemesi’ne başvurarak, annesi, eşi, ağabeyi ve iki ablası hakkında uzaklaştırma talebinde bulundu.

Ankara 4. Aile Mahkemesi Hâkimi Dursun Genel de 29 Mart tarihinde verdiği kararında genç kadının, annesi, eşi, ağabeyi ve iki ablasının, 6 ay süreyle şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, aşağılama veya küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, genç kadının bulunduğu konuta, okula, işyerinin bulunduğu herhangi bir mahale 500 metre mesafesinde yaklaşmamasına, iletişim aracıyla rahatsız edilmemesine karar verdi.