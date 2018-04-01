İstismara idam istedi, istismardan hüküm giydi

14 yaşındaki çocuğu kaçırıp istismar eden adamın, istismarcılar için idam istediği ortaya çıktı.

Antalya’da ‘evlenme vaadiyle’ 14 yaşındaki çocuğu kaçırıp istismar eden 38 yaşındaki adama 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Sanığın, Facebook hesabından istismarcılara idam istediği de ortaya çıktı.

Serik ilçesindeki Kadriye Mahallesi’nde yaşayan esnaf Etem Öztürk, Aralık 2016’da o tarihlerde 14 yaşında olan S.Ö.’yü babasının evinden kaçırarak kendi evinde istismar etti.

Öztürk, çocukla evlenmek isterken aslında evli olduğu ortaya çıktı. Aile şikayetçi oldu.

Öztürk hakkında Ocak 2017’de ‘çocuğa nitelikli cinsel istismar’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından dava açıldı. Tutuklanan adam sadece beş ay sonra, Mayısta, tahliye edildi. Bu sırada eşi Öztürk’ü boşadı.

Öztürk, daha sonra istismar ettiği çocukla nişanlandı.

'YAŞINI BİLMİYORDUM' DEDİ

Manavgat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına S.Ö., annesi K.Ö. ile babası Y.Ö., tutuksuz sanık Etem Öztürk, avukatları ve yakınları katıldı.

Öztürk, mağduru evlenmek amacıyla kaçırdığını savunarak, “S.Ö. bana 19 yaşında olduğunu söyledi. Yaşının küçük olduğunu bilmiyordum. Nişanlandık. Devletin şefkatli yüzünü göstermesini bekliyorum” dedi.

S.Ö. ise “Ben onu çok sevdim. Beni kaçırmasını söyledim. Yaşımın 19 olduğunu söyledim. Benim rızamla oldu” diye konuştu.

AİLE ŞİKAYETÇİ DEĞİL!

Sanık duruşmaya takım elbiseyle katıldı…

Duruşmada S.Ö.’nün annesi K.Ö. mahkeme başkanının, “Sanık evinize kaç kere geldi?” sorusuna şaşırıp bir süre düşünerek, “Dört-beş defa geldi” diye yanıt verdi.

Mahkeme başkanı “Hiç S.Ö. hakkında konuştunuz mu, okulunu sordu mu?” sorusuna ise anne K.Ö., uzun süren sessizliğin ve başkanın uyarısının ardından “Hiç konuşmadık. Şikayetçi değilim” dedi.

Mahkeme başkanı, anne K.Ö.’nün sorulan sorulara uzun süre bekleyerek ve uyarı üzerine cevap verdiğini tutanağa geçirtti. Baba Y.Ö. de sanıktan şikayetçi olmadıklarını söyledi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin S.Ö.’nün 14 yaşında olduğunu bilmediğini, herhangi bir kastının olmadığını ve beraatını talep ettiğini söyledi.

'MAKYAJ YAPIYORDU, HATAYA DÜŞTÜM'

Son sözü sorulan sanık Etem Öztürk, “S.Ö. okula gitmiyordu, çilek bahçesinde çalışıyordu. Dışarıda makyaj yapıyordu. Bir hataya düştüm. Mağdurun yaşını ailesi bana söyleyince öğrendim. Kendisiyle nişanlandık, yaşı dolunca evleneceğiz” dedi.

Aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, Öztürk’e itiraz hakkı açık olmak üzere ‘çocuğa nitelikli cinsel istismarda bulunmak’ suçundan 13 yıl dört ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise iki yıl altı ay olmak üzere toplam 15 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Suçun katalog suçlardan olması ve cezanın süresini dikkate alan mahkeme heyeti, Öztürk’ün hükmen tutuklanmasını kararlaştırdı. Duruşma salonunda polis tarafından gözaltına alınan Öztürk, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

BİR DOSYASI DAHA VAR

Öztürk’ün geçen şubat ayında bir internet sitesinin başlattığı ‘Tecavüze idam istiyoruz’ imza kampanyasına destek verdiği ve sosyal medya hesabından “Çocuk istismarına tecavüze hayır” diye paylaşımlar yaptığı da ortaya çıktı. Ayrıca Öztürk hakkında daha önce de bir başka cinsel istismar dosyasının olduğu öğrenildi.