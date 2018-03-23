İstiklal Marşı'nın ilahi gibi okunmasına soruşturma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı'nın ilahi gibi okunması üzerine görevliler hakkında idari soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Marşı'na ilişkin "O beste ile güftenin birbirini tamamlaması çok önemlidir" açıklamasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mehter takımı İstiklal Marşı'nı ilahi gibi seslendirmişti.

Bir spor müsabakası öncesinde gerçekleşen skandalda, salondakiler de saygı duruşunda bulunmuştu.

Mehter takımının, İstiklal Marşı'nı ilahi gibi seslendirmesi tepkilere neden oldu.

Tepkilerin ardından AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce, İstiklal Marşı'nın farklı seslendirilmesi ile ilgili, görevliler hakkında idari soruşturma başlatıldı.