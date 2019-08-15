İstihdam değil işsizlik patladı

TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı istatistiklerine göre işsiz sayısı bir önceki yılın mayıs ayına göre 1 milyon 21 bin kişi artarak 4 milyon 157 bini geçti. Böylece işsizlik oranı yüzde 12,8 oldu. Genç işsizlikte durum daha da kötü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayına ait işgücü istatistiklerini açıkladı.

2019 Mayıs'ında işsiz sayısı bir önceki yıla göre 1 milyon 21 bin kişi arttı.

Böylece işsizlik oranı yüzde 12,8'e yükselmiş oldu.

GENÇLERDE İŞSİZLİK ÇEYREĞE YAKLAŞTI

Mayıs ayı verilerine göre genç işsizlik oranı da 5,5 puan arttı ve yüzde 23,3 oldu.

TÜİK'İN İŞSİZLİK VERİLERİ

TÜİK tarafından açıklanan pek çok istatistik gibi işsizlik verileri de uzun süredir "gerçek sayıları" vermekten uzak. Öte yandan dönemsel artışların görünürlüğünü azaltmak o kadar kolay olmadığı için, işsizlik artışı istatistik oyunları ile de kolay kolay gizlenemiyor.

Hasat mevsimi, kısa süreli çalışma olanakları gibi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan aylık iniş çıkışlar iktidarın ya da muhalefetin gözünden kullanılmaya açık olsa da yılın aynı dönemi ile yapılan karşılaştırmalar daha gerçekçi bir fotoğraf sunuyor. Nitekim yandaş basın Ocak ayından itibaren işsiz sayısının düşüşte olduğu verisini, "istihdam patlaması" olarak kullandı. Öte yandan bütün bu dönem boyunca işsizliğin bir önceki yılın aynı dönemlerine göre yüksek olduğu görülüyordu.