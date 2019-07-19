İstifa etmeyen İSPARK yönetimi milyonluk ihale yaptı

23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimlerinin ardından istifa etmeyen İSPARK yönetimi, 9 Temmuz’da 894 bin 480 TL’lik araç kiralama sözleşmesi imzaladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş.’nin (İSPARK) yönetimi, yenilenen İstanbul seçimlerinin ardından istifa etmedi.

İSPARK, 23 Haziran seçimlerinden sonra Kamu İhale Yasası’nın “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” durumunda kullanılmasına izin verdiği pazarlık yöntemi kullanılarak 894 bin 480 TL’lik araç kiralama ihalesi yaptı.

İHALE DOKÜMANI EKAP’TA YOK

Üç aylık süreyle sürücüsüz ve yakıt hariç olarak yapılan kiralamaya ilişkin ihale dokümanları Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yayımlanmadı. İhale kapsamında kiralanan araçların sayısı, marka, model gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılmadı.

AKP MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI

Araç kiralama ihalesini 4 Temmuz’da alarak 9 Temmuz’da sözleşme imzalayan Baki Otomotiv’in sahibi Abdulbaki Kara 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde AKP’den Gümüşhane milletvekili aday adayı oldu.

Kara, AKP’de Gümüşhane İl Başkan Yardımcılığı, Gümüşhane İl Disiplin Kurulu Üyeliği ve Şiran Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı gibi görevler yaptı.

'SORU İŞARETLERİNİ HAKLI KILDI'

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı yaptığı açıklamada, İstanbul’da 16 milyon İstanbullu'nun iradesini temsil eden yeni bir belediye başkanı olduğunu bildirerek, “Başkanın ihalelerle ilgili hassasiyeti ortadayken yapılan bu ihale doğru olmamıştır. Mazbatanın alınmasından kısa süre sonra yapılan bu ihale iştiraklerin yönetimiyle ilgili soru işaretlerini tekrar haklı kılmıştır” diye konuştu.

GÖREV SÜRELERİNİ UZATTILAR

Bu arada, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da İSPARK Yönetim Kurulu’nun görev süresinin seçimlerden önce 2020’ye kadar uzatıldığını bildirdi. Büyük gelirleri olmasına rağmen zarar eden şirketlerin başında İstanbul Otopark İşletmeleri Anonim Şirketi’nin geldiğini bildiren Karabat, “İptal edilen 31 Mart seçiminin ardından mevcut yönetim kurulu, etik dışı bir kararla 2020’ye kadar görev süresini uzatmış. Daha da vahimi yönetim kurulunun olağanın üç dört katı olduğu görülüyor” dedi.