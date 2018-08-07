İstifa eden İyi Parti kurucusundan sert açıklama

İyi Parti kurucu ve GİK üyesi emekli emniyet müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz, istifasının ardından sert açıklamalarda bulundu.

İyi Parti kurucu ve GİK üyesi olan emekli emniyet müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz, partisinin Afyon kampında yaşanan olayların ardından 22 Temmuz’da istifa ettiğini duyurmuştu.

Fatih Eryılmaz, istifasına ilişkin açıklamasında “Partinin çalıştayında, resmi bir toplantıda birisinin fikirlerini ifade etmesinden dolayı saldırıya uğraması ve siyasi hesap yapmaktan iri vücutlarında kemik kalmayanların bunu görmezden gelebilmesidir” dedi.

Odatv'de yer alan habere göre, Eryılmaz, “Sosyal medya hesaplarında ağaçta kalan kedinin geç kurtarılmasını dahi kınayanların, dünyanın diğer ucunda meydana gelen bir hadise hakkında duyar kasanların bu paylaşımlardan hiçbirisini içselleştirmekleri, Google’den buldukları birkaç sözü salladıkları bu tavırsızlıkları ile anlaşılmıştır. Bu parti yetkilileri bulundukları bir salonda beraber mesai yaptıkları bir Kurucu Üye ve Gençlik Kolları Eski Başkanı’nı hedef alan bu menfur hadiseyi bırakın kınamayı, olayı ve yönünü saptırmak gayretine düşmüşlerdir” ifadelerini kullandı.

Fathi Eryılmaz, açıklamasında ayrıca “Genel başkan çevresinde ve katında bulunan, resmî bir sıfatı olmayan, adını, sanını bilmediğimiz ancak ortaya koydukları verilerden bizim dilimize yabancı olan ve dünya tasavvurumuzu paylaşmadıkları anlaşılan kişilerin söylemleri, erken seçim kararı alınmasından itibaren partiye hakim olmuş partiyi kendi doğal ve milli çizgisinden çıkarmış, üzerinde yükseldiği tabanına yabancılaştırmıştır” dedi.