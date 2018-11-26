İşten atılan belediye işçisinden AKP’li belediyeye karne

Zeytinburnu Belediyesi’nde güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek işten atılan Kenan Güngördü, açtığı davayı kazandı. Güngördü’nün işe iade başvurusu belediye tarafından işleme konuldu ancak 6 dakika sonra yeniden işine son verildi. Direnişe devam edeceğini, açlık grevine başlayabileceğini belirten Güngördü, AKP’li belediye başkanı Murat Aydın için hazırladığı ‘karne’yi de dağıttı.

Zeytinburnu Belediyesi’nde 20 yıldır taşeron işçi olarak çalışan Kenan Güngördü’nün işine yaklaşık sekiz ay önce Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen “güvenlik soruşturması” sonucu son verildi. İşe iade davası açan Güngördü, davayı kazandı ve mahkeme özlük haklarının 24 Nisan’dan itibaren işletilerek kendisine ödenmesine ve belediye tarafından işten atılma kararının geçersizliğine hükmetti.

Belediye 20 Kasım tarihinde mahkeme kararıyla Güngördü’nün Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ndeki işine girişini yaptı ancak aynı gün altı dakika sonra yaptığı işlemle “ilgili müdürlüğün çalışan ihtiyacı olmaması” gerekçesiyle Güngördü’nün işine yeniden son verdi.

İşten çıkartılmasının ardından aylardır belediye önünde direnişini sürdüren Güngördü, bugün soL’a yaptığı açıklamada, alınan kararın hukuksuz olduğunu belirtti.

Direnişinin 233’üncü gününe ulaştığını söyleyen Güngördü, belediye ve AKP binaları önünde eylem yapmasının kaymakamlık tarafından yasaklandığının kendisine sözlü olarak beyan edildiğini dile getirdi.

Çalışma hakkını elde edene kadar direneceğini, yakın zamanda açlık grevi ve ardından ölüm orucu yaparak direnme kararlılığında olduğunu belirten Güngördü, bugün Zeytinburnu esnafını gezerek Zeytinburnu Belediyesi için hazırladığı bir karneyi dağıttığını aktardı.

Güngördü sözkonusu karnede Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’a yönelik şu ifadelere yer verdi:

“Halka zulmetmekten, ilçeyi koruyamamaktan, halka hizmet etmemekten, işçisini koruyamayıp zulüm etmekten, 2008 yılında Davutpaşa’da 20 işçinin ölümüne sebep olmaktan, doğayı, çevreyi harap etmekten, sahipli ya da sahipsiz hayvanlara zulmetmekten, adalete ve hukuka riayet etmemekten sınıfta kalmıştır."

