İstediği konteyner annesi öldükten sonra verildi: Saray olsa ne faydası var?

Afyon'un Dinar ilçesinde yaşadığı barakada geçen ay çıkan yangında yaşamını yitiren Hanife Kaçar (85) için istenen konteyner, ölümünden bir hafta sonra gönderilebildi.

Afyon Dinar'da arazi sahibinden izin alarak kurduğu naylon barakada oğlu Kemal Kaçar ile birlikte oturan Hanife Kaçar, barakada çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaymakamlık tarafından getirtilen bir konteyner, Kemal Kaçar'ın oturması için yanan barakanın yerine konuldu.

Kemal Kaçar, annesi barakada yanarak öldükten sonra konteynerin getirilmesine tepki gösterdi. Konteynerin geçen hafta getirilip konulduğunu söyleyen Kemal Kaçar, "Annem sağken verdim dilekçeyi, 'getireceğiz' dediler. Dosyalar birikti. Yangın çıkınca bana getirmişsin, saray olsa ne faydası var? " dedi.