İşte yeni nesil Diyanetçiler: Küfür, hakaret, aşağılama, röntgencilik ne ararsan var

Cami imamı ile müftünün İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu'nu hedef aldıkları paylaşımlar sosyal medyada tartışma yarattı. Bursa'da başka bir imam da mağazada kadın soyunma kabinlerinde cep telefonuyla video çekerken yakalandı. İşte yeni nesil Diyanetçiler...

İslamcılar arasında çeşitli kritik başlıklarda yaşanan tartışmalar Diyanet’in müftü ve imamları içinde de saflaşmalara yol açarken ortaya bunlara dair şaşırtıcı paylaşımlar çıktı.

Son dönemde İsmailağa, İFAM gibi yapıların hedefinde olan Akabe Grubu’nun lideri Mustafa İslamoğlu, kendisi için, sosyal medya hesabından küfür eden ve “nikahıma alır karım yaparım” diyen Yeşilpınar Merkez Cami imamı Hüseyin Özdemir ile beraber, “İğğğ. Boşver. O işi başka yaratıklar yapsın” diyen Balıkesir Havran Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu için, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a, “Bu hadsiz ve terbiyesizlere bir yaptırım uygulayacak mısınız?” diye sordu.

İslamoğlu, “Sayın DİB Ali Erbaş’ın dikkatine: 1. Biri müftü (Havran) olan bu şahısların halen Diyanet personeli olduğu doğru mu? 2. Personelinizin bu ülkenin bir vatandaşına böyle iğrenç şekilde küfretmesini nasıl buluyorsunuz? 3. Bu hadsiz ve terbiyesizlere bir yaptırım uygulayacak mısınız?” diye yazdı.

Bir başka imam da Bursa'da gözaltına alındı.

Bursa Osmangazi Müftülüğü görevlisi, Mehmet Zahit Kotku Cami Müezzin Kayyımı Yakup Çerkez dün akşam bir mağazada kadın soyunma kabinlerinde cep telefonuyla video çekerken yakalandı. Yakalanan tacizcinin telefonundan çok sayıda video çıktı. Gözaltına alınan tacizci yarın hakim karşısına çıkacak.