İşte Urfa'da yaşananlar: Kadınlar cahil oy kullanamaz, hepinizi burada öldürürüm, buradan sağ çıkamazsınız

Urfa'da seçim günü yaşanan AKP usulsüzlüğüne şahit olan müşahitler neler yaşadıklarını anlattı.

Şanlıurfa Haliliye Köyü'nde seçim günü okulda yaşanan darp ve baskı iddiasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Denizcan Akar'ın haberine göre, 24 Haziran tarihinde Uluhan İmam Hatip Ortaokulu'nda müşahit olan Aykut Kuğuoğlu ve darp edildiğini belirten Abdullah Şanlı o gün yaşananları anlattı.

Aykut Kuğuoğlu'nun aktardığına göre okulda kolluk kuvveti olarak yalnızca bir uzman çavuş ve iki er kaldı. Muhtar ve AKP il görevlisi olduğunu iddia eden kişiler daha kurul oluşmadan sandık başkanına "hadi başla" baskısı yapmaya başladı.

İddiaya göre "Sandık başkanı, "kurul oluşmadan başlamam" dedikten sonra muhtar, Küçukkuğu'yu çağırararak "Geçen sene burada biri öldü, yine yaşanmasın. Şimdi aile reisleri gelecek, tüm aile adına oy kullanacak, karışmayın üzülmeyin. Doğuda işler yıllardır böyle yürür değiştiremezsiniz” dedi.

"Kadınların oy kullanma hakkı yoktu" diyen Kuğuoğlu, "Erkekler sürekli 'Benim karım bilmez ben kullanacağım' diyordu. Muhtarın da "Doğuda kadınlar cahil oldukları için oy kullanmaz" dediğini belirtti. Küçukkuğu sözlerini şöyle sürdürdü, "Sonra AKP görevlisi olduğunu belirten kişi kimliklerimizi görmek istedi, gösterdik. Arkadaşlarımın yanlarına giderek “halkla kesinlikle muhatap olmayın” dedim. “Canımızı tehlikeye atamayız” uyarısı yaptım.

Kuğuoğlu, arkadaşı Abdullah Şanlı'nın darp edildiğini ise şu sözlerle anlattı:

"Üst kattan gürültü koptu. Koşarak gittik, Abdullah kan revan içinde ellerinden kurtulmaya çalışıyordu. Jandarmayla beraber onu oradan çıkarıp bahçeye aldık. AKP görevlisinin kabine herkes ile birlikte girip çıktığını, başkanı uyarıp onunla hiç muhatap olmadığını söyledi. Ama AKP’li adam üstüne yürüyerek “Hepinizi burada öldürürüm, buradan sağ çıkamazsınız” diyerek beraberinde ki öfkeli ve saldırgan grupla arkadaşımızı darp etti.

Bizi oradan gönderme konusunda kararlıydılar. 8-9 kişi organize olarak saldırmışlardı ona. Jandarmanın olaydaki tutumu bizi tatmin etmedi, can güvenliğimizden şüphe ettiğimiz için sandıkları terk ettik. "

