İşte Sivas Katliamı sanıklarının avukatı olan AKP'liler...

Sivas Katliamı'nın ardından katillerin avukatlığını yapanların büyük çoğunluğu şimdilerde AKP'de yöneticilik görevlerinde bulunuyor. Hayati Yazıcı, Bülent Tüfekçi ve Mevlüt Uysal bu isimlerden yalnızca bazıları...

Sivas Katliamı'nda yer alan sanıkların avukatlarını hatırlamak, katliamın nasıl devam ettiğinin de ispatı niteliğinde.

İşte Sivas’ta aydınları yakanları savunan avukatlardan bazıları:

Av. Celal Mümtaz Akıncı - AKP oylarıyla Anayasa Mahkemesi üyesi

Av. Hayati Yazıcı Bakan

Av. Haydar Kemal Kurt - AKP Isparta Milletvekili

Av. Zeyid Aslan - AKP Tokat Milletvekili, Erdoğan’ın eski avukatı

Av. Hüsnü Tuna - AKP Konya Milletvekili

Av. Burhanettin Çoban - Afyonkarahisar AKP’li Belediye Başkanı

Av. Faik Işık - Başbakan Erdoğan’ın ve Süleyman Mercümek’in avukatı

Av. İbrahim Hakkı Aşkar - 22. Dönem AKP Afyon Milletvekili

Av. M. Ali Bulut - AKP Maraş Milletvekili

Av. Bülent Tüfekçi - Bakan

Av. Halil Ürün - RP kayıp trilyon davası sanığı, AKP Afyon Milletvekili

Av. Mevlüt Uysal - AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Av. Nevzat Er - Eski AKP Eminönü Belediye Başkanı

Av. Suat Altınsoy - Eski AKP Konya İl Başkanı Yardımcısı

Av. Tayfun Karali - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı

Av. Ferruh Aslan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürü

Av. İbrahim Kök - AKP Elazığ Milletvekili Aday Adayı

Av. Ali Aşlık - Eski AKP İzmir İl Başkanı ve 24. dönem milletvekili

Av. Bedrettin İskender - AKP Ümraniye Belediye Başkan adayı

Av. Ekrem Bedir - Sakarya AKP Hendek Belediye Meclis Üyesi

Av. Faruk Gökkuş - AKP Kâğıthane İlçe Başkanı

Av. Hasan Hüseyin Pulan - AKP İstanbul İl Disiplin Kurulu üyesi

Av. Hurşit Bıyık - AKP Trabzon İl Başkan Yardımcısı

Av. Reşat Yazak - Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi.