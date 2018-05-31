İşte partilerin kesin aday listesine giren 38 yeni isim

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesinde 38 yeni isim yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesinde, YSK tarafından 26 Mayıs'ta açıklanan geçici aday listesine göre farklılıklar bulunuyor.

Buna göre, kesin aday listesinde seçime katılacak 8 parti 33 milletvekili adayını değiştirdi.

Habertürk'ün haberine göre, AKP'den 1, CHP'den 1, MHP'den 2, HDP'den 13, HÜDA PAR'dan 1, Vatan Partisi'nden 3, Saadet Partisi'nden 6, İyi Parti'den 6 adayın yerine başka isimler listeye girdi.

Geçici aday listesinde Diyarbakır'dan 8 aday gösteren Saadet Partisi, 9'uncu sıradan sıradan itibaren 4 yeni ismi daha milletvekili adayı gösterirken, Bursa'dan bir adayın sırasını değiştirdi.