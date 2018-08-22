İşte Melih Gökçek'in istediği yeni görev

Melih Gökçek'in belediye bütçesinden 1 milyar 600 milyon lira harcadığı ancak görevden alınmasının ardından tamamlayamadığı Ankapark'ın yönetiminde görev almaya hazır olduğu ileri sürüldü.

Melih Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde "en büyük hayalim" dediği ve Atatürk Orman Çiftliği arazisinin yağmalanması sonucu yapılan Ankapark ortada kaldı.

Gökçek'in belediye bütçesinden 1 milyar 600 milyon lira harcadığı ancak görevden alınmasının ardından tamamlayamadığı Ankapark'ın yönetiminde görev almaya hazır olduğu ileri sürüldü.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, "Devlet malının yok olmaması için şu saatten sonra yapılması gereken işlerden birisi, eski başkan Melih Gökçek'e, Ankapark'a işletmeci bulma görevi verilmeli. Açıkçası Gökçek de bunu seve seve kabul eder. Çünkü, o park Gökçek'in çocuğu gibi. En çok önem verdiği projedir. Gökçek'in, Ankapark'ı çıkmazdan kurtarmak da boynunun borcudur. Üzerine düşeni yapmaya da hazır olduğunu öğrendim. Eğer, çabalarına rağmen bir sonuç alamazsa da, o kararlarda imzası olanlardan hesabı sorulmalıdır" dedi.