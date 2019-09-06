İşte mahkemenin 'olumsuz tutum' saydığı Nâzım şiiri

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun hapis cezasında indirime gitmeyen mahkeme gerekçe olarak Kaftancıoğlu'nun duruşma salonu dışında okuduğu Nâzım Hikmet şiirini gösterdi. Kaftancıoğlu’nun bir bölümünü okuduğu ‘Bir Provokatör Üstünde Hiciv Denemeleri' adlı şiirini Nâzım Hikmet, Peyami Safa ile polemiğinin bir ürünü olarak 1935’te yayımlamıştı. İşte o şiirin tamamı…

soL - Haber Merkezi