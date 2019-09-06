İşte mahkemenin 'olumsuz tutum' saydığı Nâzım şiiri

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun hapis cezasında indirime gitmeyen mahkeme gerekçe olarak Kaftancıoğlu'nun duruşma salonu dışında okuduğu Nâzım Hikmet şiirini gösterdi. Kaftancıoğlu’nun bir bölümünü okuduğu ‘Bir Provokatör Üstünde Hiciv Denemeleri' adlı şiirini Nâzım Hikmet, Peyami Safa ile polemiğinin bir ürünü olarak 1935’te yayımlamıştı. İşte o şiirin tamamı…
soL - Haber Merkezi
Cuma, 06 Eylül 2019 19:28

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezasında indirim uygulamayan mahkeme, buna gerekçe olarak Kaftancıoğlu’nun duruşmalardan birinde adliye önünde yaptığı basın açıklaması sırasında okuduğu şiiri gösterdi.

Kaftancıoğlu 18 Temmuz’daki duruşmanın ardından adliye önünde yaptığı basın açıklamasında Nâzım Hikmet’in “Bir Provokatör Üstünde Hiciv Denemeleri” adlı şiirinden bir bölüm okumuştu.

Mahkeme, dava dosyasına da giren bu şiirle Kaftancıoğlu’nun mahkeme heyetine karşı "olumsuz tutum" takındığını değerlendirerek kararda indirime gitmediğini açıkladı.

Kaftancıoğlu’nun basın açıklamasında bir bölümünü okuduğu “Bir Provokatör Üstünde Hiciv Denemeleri” adlı şiiri Nâzım Hikmet 1935 yılında Peyami Safa ile girdiği polemik sırasında yazmıştı. Bu şiir şairin “Benerci Kendini Niçin Öldürdü?” adlı kitabında yer alıyor. Mahkemenin Kaftancıoğlu kararıyla yeniden gündeme gelen şiirin tamamı ise şöyle:

BİR PROVOKATÖR ÜSTÜNDE

HİCİV DENEMELERİ

 

                   "Sen ölmedin, seni öldürdüler zavallı kadın."

                                                                  T.F.

Sen çıkmadın

çıkardılar karşıma seni!

Kıllı, kara elleriyle tutup enseni

gövdeni yerden bir karış kaldırdılar,

sonra birdenbire

bırakıp yere

seni pantolonumun paçasına saldırdılar.

 

Bir düşün oğlum,

bir düşün ey yetimi Safa

bir düşün ki, son defa

                        anlayabilesin :

Sen bu kavgada

bir nokta bile değil,

bir küçük, eğri virgül,

bir zavallı vesilesin!..

Ben, kızabilir miyim sana?

Sen de bilirsin ki, benim âdetim değildir

bir posta tatarına

                  bir emir kuluna sövmek,

efendisine kızıp

                uşağını dövmek!.

Sen de bilirsin ki, jurnal esnafı, senin gibiler

tutulup kulaklarından birer birer

                                  teşhir edilirler..

Ben, sadece söküp

                   bir fitnenin otuz iki dişini,

ve Babıâli kaldırımlarına döküp

                               geleceğini, geçmişini

aldım omzuma işte bu teşhir işini....

 

Bir düşün oğlum,

bir düşün ve inkâr etme ki;

Keteon matbaasında ut çalıp

ayak şarkıcılarına beste talim eylemek,

ve o biçare Larus'un ırzına geçip

zatını âlim eylemek,

sana pek

zor geldi ki, demek;

aranızda dolaşır görünce

benim "Orhan Selim" adlı dilsiz

                       ve kolu bağlı gölgemi,

hemen azıya alıp gemi

Faşisto-demokrato-liberal

                            bir jurnal

                                     yazıp

delikanlıyı yere çalmak

ve bir miktarı minasip elden almak

                                        istedin!..

Elden alıp almamana

                    karışmam ama,

biz,

gölgemizi bile çiğnetmeyiz adama!

 

Bir düşün oğlum,

bir düşün, ey, göbekli patron veletlerinin

"Doğru yol" göstericisi,

bir düşün ey yetimi Safa,

bir düşün ve hatırla ki, son defa :

O, takma aslan yeleli Namık Kemal üstadın senin;

abanoz ellerinden

                 zenci kölesinin

som altın taslarla şarap içerek

ve "didarı hürriyet"in dizinde

                        kendi kendinden geçerek :

"Yüksel ki yerin

            bu yer değildir,

Dünyaya geliş

            hüner değildir!" demiş...

Sen de yükseldin uyup

                          onun sesine

"La dam o kamelya"nın fesli figüranlığından

Ahmet Haşimin "Degüstasyon"daki iskemlesine..

 

Bir düşün oğlum!

Bir düşün ve mezarların hududunu aşma!

Kendine güven üstat

                    babana değil,

bir ölüyü koluna takıp dolaşma!

Öyle zart zurt eşilmez toprağı gidenlerin!

Rahat bırak oğlum

                rahat bırak uyusun

O muhterem "şehidi hürriyet" bey pederin!

Hem böyle daha iyi.

Çünkü bak ortada

ne yeni bir İngiliz-Boer

                        harbi var,

ne de tebrik isteyen bir İngiliz elçiliği...

Ölüleri rahat bırak oğlum.

Rahat bırak uyusun benim de gidenlerim!

Sen de bilirsin ki ben

                      ne dedemden

                                miras bekledim,

ne babamdan şeref, şan!

Hasep, nesep, kan, soy sop işinde yoğum.

Çünkü ne soyu sicilli bir buldoğum

                             ne de tecrübelik bir tavşan.

Ben sadece ölen babamdan ileri,

doğacak çocuğumdan geriyim,

ve bir kavganın adsız neferiyim..

 

Ey ihtisas mahkemeleri kaçağı

ve Despinis Kokonun aftosu,

ey marka malı kör

                 provokatör,

ve ey zavallı yetim...

Yoktur şimşiri kahrını inkâra niyyetim...

Kokla, çek ve iç,

üzülme hiç...

Billahi cihan bilir ki, sen

kahraman, ulusal muhaliflerimizdensin!

Kokla, çek ve iç

üzülme hiç.

Yalnız, ara sıra

bakıp aynalara

bir deve derisinden beli değnekli Hacivat düşün.

Bir düşün oğlum :

müdahin, çelebi hazreti Hacivatın

giyerek harp ilahı göbekli Marsın üniformasını

kahramanane bir dalkavuklukla hesap sormasını.

 

Bir düşün oğlum,

bir düşün ey sayın provokatör...

Her dövüşen sersemdir senin için

her anlayıp inanan kör.

Ve sen ki, bir fikre bağlanışın

                              azılı düşmanısın;

anlat bana nasıl oldu da şu,

anlat bana nasıl oldu da sen,

yanarak boynu müsellesli bir mason imanıyla

boyamak istedin Süleymanın çift sütununu

o biçare "hürriyeti efkâr"ın kanıyla?

Hem ne derin bir inanışmış ki, bu,

ne müthiş bir ateşle yanışmış ki, bu,

göze aldırmış sana

fenafil-maşrıkı âzam olmayı,

mason localarına üç defa bavurup

mason localarından üç defa kovulmayı.

 

Bir düşün oğlum,

bir düşün ve inkâr etme ki;

gizli gece yolculuklarından kalmadır senin alın terin.

Sen her gece

el ayak çekilince

"Nuvel Literer"in

bir arşınlık duvarından aşarak

ve parmaklarının ucuna basıp dolaşarak

                                    yapraklarında onun,

apartırsın satırlarını birer birer

                                Cingözle beraber.

 

Fakat her duvar

bir karış değildir.

Her duvardan atlamayı kesmez senin gözün

ve her fikrin açılmaz kapıları

maymuncuğuyla Cingözün..

Okuman lazım evlat.

Evirip çevirmeyi, göze girmeyi, falan filan

                                           bırakıp

                                             okuman....

 

Bir düşün oğlum,

bir düşün ey yetimi Safa,

bir düşün ve benden öğren ki son defa :

FİKİR dediğin

              şeyin

Karabet ustanın uduna benzemez suratı.

O, ne şapırtılarla çiğnenen bir sakız,

ne "Vatan-Silistre"de Abdullah çavuşun tiradı,

ne de "Bir Akşamdı"da müteverrim bir bayan ilacıdır.

O, şahlanmış bir savaş kılıcıdır.

Bu ata atlıyacak yürek

ve bu kabzaya bilek

                      gerek....