İşte İstanbul’daki 21 ilçede yeniden sayılacak 51 sandık

AKP'nin İstanbul'daki tüm sandıkların yeniden sayılması yönündeki talebini reddeden YSK'nın yeniden sayılmasına karar verdiği sandıkların listesi belli oldu.
Salı, 09 Nisan 2019 08:42

YSK’nın tüm oyların sayılması talebini reddi sonrası gözler yeniden sayım kararı çıkan sandıklara çevrildi.

İstanbul’un 21 ilçesindeki 51 sandık tekrar sayılacak. 

İşte oyların tamamının tekrar sayılacağı sandıklar:

Ataşehir 1306

Avcılar 2372, 1017

Bağcılar 1025, 2041, 2174, 3106, 3368

Bahçelievler 2169

Beşiktaş 1034, 1076, 1184

Beykoz 1013

Esenler 2114

Esenyurt 1169, 1181

Eyüpsultan 1131

Fatih 1249, 3139, 1075

Gaziosmanpaşa 1279, 3300

Kadıköy 3052, 1306, 3068

Kartal 1034

Küçükçekmece 3491, 1073, 1522, 3294

Pendik 1095

Sarıyer 1082, 1253

Sultangazi 1035, 1009, 1217, 2389

Şişli 1002

Ümraniye 2215, 3023, 3408, 3439, 2025

Üsküdar 1287, 2059

Zeytinburnu 1123, 1172, 1264, 2016, 2205, 2090

 