İşte eski bakanların yeni görevleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bakan koltuğundan indirilen isimlerin yeni görevleri belli oldu.

Geçtiğimiz dönem bakanlık görevinde bulunan ancak yeni bakanlar listesine alınmayan isimlerin görevleri belli oldu.

CNN TÜRK'ün haberine göre, meclis komisyon başkanları ağırlık olarak eski bakanlardan oluşacak. AKP'nin Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop olacak. Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, KİT Komisyonu Başkanı Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreya Sadi Bilgiç, Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Jülide Sarıeroğlu, Meclis İdare Amiri Orhan Yeğin, Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü, Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Osman Aşkın Bak olacak.