İşte erken seçim için olası tarihler: 24 Haziran ya da 16 Eylül...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim önerisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın çevresine 'duyunca üzüldüm' dediği ileri sürüldü. Seçim için en erken tarihin 24 Haziran, en geç tarihin de 16 Eylül olabileceği belirtiliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çıkışı sonrası gözler bugün Saray'da yapılacak görüşmeye çevrildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan, grup toplantısından sonra, partinin kurmaylarıyla yaptığı kısa değerlendirmede, Bahçeli’nin sözlerini yeni duyduğunu ve bunun kendisiyle paylaşılmamasına üzüldüğünü dile getirdi.

Yapılan hızlı değerlendirmede, bu konudaki kararın yarın (bugün) yapılacak Bahçeli görüşmesinden sonra verileceği ifade edildi.

AKP içerisinde erken seçimin bundan sonra kaçınılmaz olduğu, 24 Haziran veya 16 Eylül’de yapılmasının daha doğru olacağı konuşuldu.

Bir AKP kurmayı, “Bundan sonra erken seçimi kimin istediğinin önemi kalmayacak. Bu tüpten çıkan macun gibi; artık geri koyamazsınız. Bu konu gündeme gelip kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra, ‘yok biz yapmıyoruz’ deme şansımız kalmadı. 2019 yılının sonuna kadar bu olasılık askıda dururken, ülkeyi yönetemezsiniz. Tarih revize edilir ama erken seçim yapılır” dedi.