İşte Erdoğan'ın aklındaki yeni sistem

24 Haziran seçimlerine bir aydan kısa bir süre kalırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrasına ilişkin de hazırlıklara başladı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın aklındaki yeni sistemin detaylarını yazdı:

Seçime odaklandık ama biliyorsunuz 24 Haziran’dan sonra yeni sisteme geçilecek. Cumhurbaşkanlığı hükümeti kurulacak. AK Parti’de yeni sisteme dönük bir çalışma yürütülüyor. İcra kabiliyeti yüksek, teknokrat özellikleri ağır basan bir kabine düşünülüyor. Siyaset, Cumhurbaşkanı’na bırakılıyor. Seçimlerden sonra netleştirileceği için bu çalışmaya şimdilik taslak diyebiliriz. Ana omurgası şekillenen yeni sistemle ilgi bilgi vermek istiyorum.

Sistemin başında Cumhurbaşkanı yer alıyor. MİT, Genelkurmay ve Savunma Sanayisi Cumhurbaşkanlığı’na bağlanıyor. Cumhurbaşkanı’nın dört yardımcısı var.

1- Planlama ve İdareyi Geliştirme Başkanlığı

2- Turizm Geliştirme Başkanlığı

3- Diyanet İşleri Başkanlığı

4- Üst Kurullar

14 ARTI 4 SİSTEMİ

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 14 bakanlık öngörülüyor. Bazı bakanlıkların ismi değiştiriliyor, bir kısmı birleştiriliyor.

1- Adalet Bakanlığı

2- AB ve Dışişleri Bakanlığı

3- İçişleri Bakanlığı

4- Milli Savunma Bakanlığı

5- Milli Eğitim Kültür ve Spor Bakanlığı

6- Sağlık Bakanlığı

7- Aile Gençlik ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

8- Bilimsel Araştırma ve Teknolojik Yatırımlar Bakanlığı

9- Enerji Politikaları Bakanlığı

10- Hazine ve Mali İşler Bakanlığı (Buraya Dış Ticaret Politikaları Teşkilatı-Gümrük İdaresi bağlanacak)

11- Sanayi Ticaret ve Çalışma Bakanlığı

12- Tarım Orman ve Çevre Bakanlığı

13- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

14- Yerel Yönetimler ve Şehircilik Bakanlığı

Sadece bakanlıklar birleştirilmeyecek. Yeni sistemde bakanlar, milletvekilleri arasından seçilemeyeceği için özel sektörden, üniversitelerden, toplumun diğer kesimlerinden liyakat ve ehliyete göre isimler bakan olabilecek. Demem o ki 24 Haziran’dan sonra yeni bir sistem geliyor.