İşte Erdoğan'ın aklındaki bakanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liste dışı bıraktığı bazı vekilleri seçimi kazanması durumunda bakanlık koltuğuna oturtmayı planlıyor. Erdoğan'ın bir diğer planı ise 'Meclis'te iç kabine' kurmak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni dönemde Meclis'teki vekillere önem verdiği ve güçlü şekilde Meclis'e girmek için partinin önemli isimlerini vekil adayı yaptığı belirtiliyor.

Erdoğan'ın liste dışı bıraktığı bakanların bir bölümünü ise 'teknokratlar kabinesi'ne alacağı ifade ediliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan'ın yeni kabinesi ve Cumhurbaşkanlığı’nın yeni yönetimi konusunda kafasındaki plan da yeni dönemin en önemli başlığını oluşturuyor. Listede olmayan beş bakanının kabinede değerlendirip değerlendirilmeyeceği merak edilirken, Ömer Çelik’in yeni kabinenin siyasi ayağını oluşturabileceği, diğer bakanlar Mehmet Şimşek, Naci Ağbal, Nihat Zeybekci ve Faruk Özlü’nün de ‘teknokrat kabinenin’ üyesi yapılabileceği öne sürülüyor. Bu arada cumhurbaşkanı yardımcılarından birinin de kadın olmasına kesin gözüyle bakılıyor.