İşte CHP'de imzasını çeken delegeler

CHP'de olağanüstü kurultay yapılmasını için imza verip daha sonra imzasını çeken delege sayısı ve isimleri belli oldu.
Yurt gazetesinin haberine göre, imzasını geri çeken 31 delegenin isimleri şöyle:
1- Kemal İrez (Ankara)
2- Hüseyin Çiçek (Sivas)
3- Orhan Gümüş (İstanbul)
4- Betül Duman (Eskişehir)
5- Sema Yavuz (Eskişehir)
6- Yücel Zara (İstanbul)
7- Cansu Baykara (İzmir)
8- Aydın Paksak (Mardin)
9- Şemsettin Çelebi (Samsun)
10- Bekir Akıl (Şanlıurfa)
11- Muhsin Devrim Altıntaş (İstanbul)
12- Üstüner Karacaoğlu (Erzurum)
13- Canan Silen (İstanbul)
14- Özlem Kaya (Erzincan)
15- Ali Yılmaz (Gaziantep)
16- Ayşe Işık (Elazığ)
17- Mehmet Şerif Memioğlu (Bingöl)
18- Aygül Kılıç Başboğa (Mardin)
19- Mehmet Çaplık (Mardin)
20- Şerif Yılmaz (Kilis)
21- Erkan Aydın (Bursa Milletvekili)
22- Çetin Arık (Kayseri Milletvekili)
23- Kazım Çam (İzmir)
24- İsa Eser (Antalya)
25- Maruf Kızılağaç (Bitlis)
26- Eyyüp Kalkan (Mardin)
27- Özcan Yılmaz (Antalya)
28- Özkan Yalım (Uşak Milletvekili)
29- Nazan Dönmez (İzmir)
30- Mitat Şahin (Uşak)
31- Serpil Gülseven (Kütahya)