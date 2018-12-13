İşte CHP ve İyi Parti'nin ittifak yapacağı 21 il

CHP ile İyi Parti'nin ittifak için uzlaştığı 21 il belli oldu. Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Manisa, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep gibi iller ittifak kapsamında İyi Parti'ye bırakıldı.

CHP ile İyi Parti 21 büyükşehirde işbirliği yapma kararı aldı. Büyükşehirler dışında kalan iller ve bazı metropol ilçelerle ilgili de görüşmeler devam edecek.

Mersin’de iki parti de kendi adayı ile seçime girecek. İki parti arasında krize neden olan Balıkesir’de de CHP adayını çekecek. Bu ilde CHP, İyi Parti adayını destekleyecek.

İki parti arasındaki mutabakata göre ortaya çıkan tablo şöyle:

CHP’nin aday çıkartacağı iller: Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hatay, Eskişehir, Bursa ve Adana.

İYİ Parti’nin aday çıkartacağı iller: Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Manisa, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep.